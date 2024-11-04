مقتل ثلاثة إرهابيين واعتقال اثنين آخرين في جنوب غرب باكستان

إسلام أباد-سانا

قضت قوات الأمن الباكستانية على 3 إرهابيين، واعتقلت اثنين آخرين خلال عملية أمنية في إقليم بالوشيستان جنوب غرب البلاد.

وأفاد مكتب مكافحة الإرهاب في باكستان وفق وكالة شينخوا بأنه بعد معلومات استخباراتية تم تنفيذ عملية أمنية تخللها وقوع تبادل لإطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل ثلاثة إرهابيين واعتقال اثنين آخرين، فيما لاذ الباقي بالفرار دون أن يذكر وقوع ضحايا أو إصابات في صفوف القوات الباكستانية، مشيراً إلى أن القوات الباكستانية نفذت عمليات بحث عن بقية الإرهابيين، كما ضبطت أسلحة وذخيرة.

وكان المعهد الباكستاني لدراسات الصراع والأمن أفاد أمس بمقتل 198 شخصاً، بينهم مسلحون وإصابة 111 آخرين خلال هجمات إرهابية وقعت في باكستان الشهر الماضي.