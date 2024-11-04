بزشكيان: إيران تواجه حرباً اقتصادية من أجل إضعافها

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الوجود الأمريكي في المنطقة يسبب عدم الاستقرار فيها، وقال بقائي: “إن هذا الأمر لا يؤثر على إرادتنا في الدفاع عن أنفسنا، ولكن من الضروري أن تعمل دول المنطقة معاً لضمان أمن المنطقة”، مضيفاً: إن “دعم السيادة الوطنية ووحدة أراضي الوطن مبدأ، وأنماط ردنا على اعتداءات الكيان الصهيوني واضحة أيضاً، ونستخدم كل الإمكانيات للرد على اعتداءات هذا الكيان”، كما أشار إلى أن موقف إيران الرسمي الرافض لأسلحة الدمار الشامل وبشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني واضح، مشدداً على أنه “لا يوجد أي سبب أو ذريعة للجوء إلى آليات مختلفة في التعاطي مع هذا البرنامج لأن إيران لا تزال ملتزمة بتعهداتها بموجب خطة العمل المشترك الشاملة، والإجراءات التي اتخذتها كانت بعد عام من انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق، وكان هناك رد فعل على تصرفات الطرف الآخر وتعويض عن تقاعس الجانب الأوروبي وعدم وفائه بالتزاماته لإعادة التوازن في مضمون الاتفاق النووي”. ورداً على سؤال بشأن التغيير في تركيبة قضاة محكمة العدل الدولية والمتابعة القانونية لاعتقال المسؤولين الصهاينة، قال بقائي: “لقد دعمنا جميع العمليات التي تمنع إفلات الكيان الصهيوني من العقاب والتي تم تنفيذها في إطار منع جرائمه ومحاسبة قادته على جرائمهم في غزة ولبنان”.

ميدانياً.. أعلن مقر القدس التابع للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران مقتل ضابطين إثر سقوط طائرة خفيفة من نوع “جايروبلن” جنوب شرق البلاد، مبيناً أن “طائرة خفيفة من نوع جايروبلن تابعة للقوات البرية لحرس الثورة تعرضت لحادث أثناء قيامها بعمليات قتالية في منطقة سيركان الحدودية جنوب شرق البلاد”، ومضيفاً: “استشهد في هذا الحادث قائد لواء بمحافظة كلستان العميد حميد مازندراني، وقائد الطائرة الذي كان عضواً في القوات البرية لحرس الثورة”.