بوتين يجدد تأكيده حتمية تحرير كورسك

موسكو- وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجدداً ثقته بالتحرير الكامل لأراضي مقاطعة كورسك من القوات المسلحة الأوكرانية، جاء ذلك في حديث بوتين مع نشطاء في مركز “فيمبل” العسكري الوطني من كورسك، حيث لفت الرئيس إلى أنه سيكون هناك طلب كبير على العمل التطوعي في المنطقة، مردفاً: “بعد أن نقوم بتطهير الأراضي من العدو، سيكون عليكم أيضاً الكثير من العمل هناك”، كما تحدث بوتين كذلك مع أبناء جنود لقوا حتفهم خلال العملية العسكرية الخاصة وأشاد بشجاعة آبائهم.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: إن الغربيين يعدون أوروبا لمغامرة انتحارية على شكل صراع مسلح مباشر مع روسيا في حال انهار نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مردفاً بالقول: إن “الأنكلوساكسونيين يأملون بهزيمة بلادنا على أيدي نظام كييف، تماماً مثل هتلر، الذي جمع لذلك معظم دول أوروبا تحت الراية النازية”، موضحاً أن الغرب وخاصة الأنكلوساكسونيين، لم يكتفوا بالحرب التي أطلقوها ضد روسيا في أوروبا، بل أخذوا خلال قمة الناتو في تموز الماضي يطالبون بدور قيادي للحلف ليس فقط في المنطقة الأوروبية الأطلسية، بل وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كما أشار إلى أنه “على مدى عقود من الزمن تم الترويج للدولار بمثابة التراث المشترك للبشرية جمعاء، لكنهم قاموا بتحويله إلى سلاح لقمع ومعاقبة المنافسين الجيوسياسيين، وكل من يخرج عن الطاعة، وبذلك تم الحكم بالإعدام على الدولار كعملة احتياطية عالمية ووسيلة للمدفوعات الدولية، ونتيجة لذلك تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها أنفسهم بتدمير نظام العولمة الذي رعوه وقاموا بالترويج له للعالم كله”. كذلك تطرق لافروف إلى تفجير خطوط “السيل الشمالي”، وشدد على أن برلين خضعت بشكل مخز لمصيرها المزري، مضحية بالمصالح الأساسية للاقتصاد الألماني والشعب الألماني.

ميدانياً.. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها حسنت من تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة، وأن قواتها دمرت خلال 24 ساعة، مصفاة نفط مخصصة لتزويد قوات نظام كييف، إضافة لتدمير البنية التحتية للمطارات العسكرية ومنشآت الطاقة ومراكز إنتاج وتخزين القوارب المسيرة الأوكرانية، ووجه الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، ضربات للبنية التحتية وتجمعات للقوى البشرية، والمعدات العسكرية لقوات نظام كييف في 132 منطقة، فيما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي أربعة صواريخ أمريكية الصنع تم إطلاقها من راجمة هيمارس، وقنبلة موجهة من طراز هامر فرنسية الصنع، و42 طائرة أوكرانية مسيرة، كما أوضحت الوزارة أن الجيش الروسي كبد قوات نظام كييف خسائر في الأرواح والعتاد خلال العمليات الجارية في مقاطعة كورسك، وواصلت وحدات من القوات الروسية عملياتها واستهدفت قوات نظام كييف في مناطق دارينو ووليونيدوفوو ونيكولايفو ونوفويفانوفكا و وبليخوفو، فيما استهدف طيران الجيش ونيران المدفعية تجمعات القوى البشرية ومعدات في مناطق متعددة من المقاطعة إضافة إلى مناطق الدعم في مقاطعة سومي الأوكرانية، كذلك وأشار البيان إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت خسائر قوات نظام كييف على محور كورسك أكثر من 350 عسكرياً، وأربع دبابات، وأربع مركبات مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز برادلي وناقلة جنود مدرعة و15 مركبة قتالية مدرعة، فضلاً عن أربع قطع مدفعية.