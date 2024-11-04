طائرة نادي السلمية تغيب عن البطولة العربية والأسباب عديدة

دمشق- عماد درويش

يبدو أن طموحات نادي السلمية لكرة الطائرة ستبقى منحصرة في المشاركة بالمسابقات المحلية، والمنافسة على لقب بطولة الدوري مع بقية الأندية المحلية، واللعب خمس مباريات في أحسن الأحوال فقط، في الوقت الذي يحاول فيها النادي المشاركة في البطولات الخارجية بصفته كبطل للدوري للرجال للموسمين الماضيين دون أن ينجح، حيث اعتذر عن المشاركة في بطولة الأندية العربية لأسباب عديدة.

رئيسُ النادي صفوان سيفو أكد لـ”البعث” أن النادي اعتذر بشكل رسمي عن المشاركة في بطولة الأندية العربية، رغم أن الاستعداد لم يتوقف منذ أن فاز الفريق بلقب الدوري الموسم الحالي، ويعود ذلك أولاً لعدم توفر السيولة المالية للمشاركة، حيث يعاني النادي من قلّة بالإمكانيات والمنشآت، ويعيش تحت ظلّ الضغط المالي منذ عقود، مبيناً أن الإدارة تحدّت الظروف المالية الصعبة جداً بالاعتماد على دعم من هنا وهناك، وما تحقيق أية بطولة في ظلّ وضع النادي إدارياً ومالياً إلا ضرب من المستحيل.

وأضاف سيفو: قوة الأندية المشاركة في البطولة جعلتنا أيضاً نعتذر عن المشاركة، فأندية الخليج على سبيل المثال تعتمد بشكل رئيسي على اللاعبين المجنّسين معها واللاعبين المحترفين، وهذا يعني أن فوزنا بأي مباراة صعب في ظلّ الظروف التي تعيشها أنديتنا، فنادينا على سبيل المثال لا يملك صالة خاصة به للتدريب كي يتحضر بشكل قوي للمشاركة بمثل هذه البطولات، ونحن حتى الآن نرغب بالمشاركة وسحب الاعتذار في حال وجدنا الدعم اللازم، سواء من القيادة الرياضية أم أي جهة أخرى، لكن في حال كان الدعم مقبولاً من القيادة الرياضية فقط، فنحن توجهنا لدعم كافة فرق النادي بدلاً من المشاركة بالبطولة، وسوف نحضّر الفريق للمشاركة في بطولة غرب آسيا للأندية كون المشاركة فيها أقل تكلفة من البطولات العربية، وفي حال تلقينا الدعم اللازم للمشاركة في غرب آسيا.

ولفت سيفو إلى أنه في حال المشاركة في غرب آسيا سنستعين بعدد من اللاعبين السوريين المتواجدين في الخارج، فضلاً عن استقدام لاعب محترف، ولاسيما أن لدينا خامات شابة رائعة وقادرة على أن تكون موجودة على ساحة غرب آسيا بكل جدارة، وتحقيق بصمة أكثر من جيدة في حال تمت الموافقة على المشاركة في البطولة.