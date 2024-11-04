4-نوفمبر-2024
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اقتصادصحيفة البعث

25 مليون دولار حجم قطاع التأمين في السوق.. وخسائر كبيرة جراء ارتفاع التضخم والتكاليف

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