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5-نوفمبر-2024
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العدد 17783 الثلاثاء 5-11-2024
نشرة الإعلانات العدد 1289 / الأربعاء 6-11-2024 / 8 صفحات
“معاً نحو عام 2030” لتحسين مؤشرات الحياة و الحد من وفيات السرطان
ورشة عمل لفرع صحفيي اللاذقية حول مشروع قانون الإعلام الجديد
مجلس الشعب يحيل مشروع قانون الموازنة للعام 2025 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته
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العدد 17783 الثلاثاء 5-11-2024
5-نوفمبر-2024
العدد 17783 الثلاثاء 5-11-2024
نشرة الإعلانات العدد 1289 / الأربعاء 6-11-2024 / 8 صفحات
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