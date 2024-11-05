المقاومة الفلسطينية تشتبك مع قوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة وتحقق إصابات مؤكّدة

من جانبها، كشفت وزارة التربية والتعليم في السلطة الفلسطينية أن 11923 طالباً استشهدوا و19199 أصيبوا منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في السابع من تشرين الأول 2023، مبينةً أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في القطاع منذ بداية العدوان وصل إلى 11808 والذين أصيبوا 18596، فيما استشهد في الضفة 115 طالباً وأصيب 603، إضافة إلى اعتقال 450، كما أن 561 معلماً وإدارياً استشهدوا، وأصيب 3729 بجروح في القطاع والضفة واعتقل أكثر من 148 بالضفة، كما لفتت إلى أن 406 مدارس بينها 65 مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا تعرضت للقصف والتخريب في القطاع، ما أدى إلى تدمير 77 منها بالكامل وتعرض 138 لأضرار بالغة بينما تعرضت 84 مدرسة و7 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب.