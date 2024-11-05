5-نوفمبر-2024
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أخبارصحيفة البعث

المقاومة الفلسطينية تشتبك مع قوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة وتحقق إصابات مؤكّدة

الأرض المحتلة-موسكو-تقارير     
تصدت المقاومة الفلسطينية اليوم لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالضفة الغربية محققة إصابات مؤكدة، حيث أكدت المقاومة إنها أوقعت قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة قباطية جنوب جنين في كمائن عدة، وحققت إصابات مباشرة فيما تخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو في بلدة ميثلون جنوب شرق المدينة، موضحةً أنها تتصدى لقوات الاحتلال في مخيم الفارعة بطوباس وتحقق إصابات مؤكدة وتخوض معها اشتباكات عنيفة في مخيم نور شمس شرق طولكرم، كما أنها فجرت عبوة ناسفة بإحدى آليات الاحتلال في مخيم نور شمس، في وقت تواصل قوات الاحتلال منذ الفجر اقتحام قباطية وميثلون وبلدات عدة جنوب جنين ومخيم الفارعة وبلدة طمون في طوباس، واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص تجاههم وبقصف الطيران المسير، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين في طمون واثنين آخرين في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين وإصابة طفل، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرقها وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون وحاصرت منزلاً قبل أن تستهدفه بالرصاص وقذائف “الأنيرجا”، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية انتشلت أشلاء شهيد لم تعرف هويته من المنزل المستهدف، وبالتوازي اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس وبلدة قباطية جنوب جنين، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسير، إضافة إلى قيام جرافات الاحتلال بتدمير وتجريف البنية التحتية وتخريب ممتلكات الفلسطينيين، وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة طمون في طوباس وحاصرت منزلاً قبل أن تستهدفه بالرصاص وقذائف الأنيرجا، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية انتشلت أشلاء شهيد من المنزل المستهدف، كما أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي جرافة للاحتلال تحمل جثمان شهيد ثان خلال انسحابها من البلدة، فيما قصفت مسيرة للاحتلال موقعاً في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين، واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين ونشرت قناصتها على أسطح البنايات في عدة أحياء من البلدة، وداهمت عدداً من المنازل من بينها منازل الشهداء الذين اغتالهم الاحتلال داخل البلدة في أيلول الماضي بينما دمرت جرافات الاحتلال البنية التحتية في عدة مواقع بالبلدة وقطعت الطريق الرئيسي الواصل بين قرى جنوب جنين والمدينة، وتصدت المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة وفجرت عبوات ناسفة بعدد من آلياته، وداهم جنود الاحتلال ضاحية ذنابة شرق طولكرم وحاصروا منزلاً وسط إطلاق الرصاص، واعتقلوا من داخله فلسطينيين اثنين أحدهما أصيب برصاص الاحتلال، بينما اعتقل 4 فلسطينيين آخرين خلال اقتحام أحياء عدة في قلقيلية وبلدتي بيتونيا وعين عريك في رام الله.

وفي قطاع غزة، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين فجر اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منازل وخياماً تؤوي نازحين في مناطق متعددة بقطاع غزة المنكوب، حيث قصف طيران الاحتلال منزلاً يؤوي نازحين في بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد 20 فلسطينياً وإصابة آخرين جلهم أطفال ونساء، إضافة إلى استشهاد 9 فلسطينيين بقصف الاحتلال خيم النازحين في دير البلح ومنطقة الزوايدة وسط القطاع، ومنطقة معن شرق خان يونس جنوبه، ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة براً وجواً وبحراً منذ السابع من تشرين الأول 2023، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى 43374 شهيداً، وإصابة 102261 فلسطينياً.

من جانبها، كشفت وزارة التربية والتعليم في السلطة الفلسطينية أن 11923 طالباً استشهدوا و19199 أصيبوا منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في السابع من تشرين الأول 2023، مبينةً أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في القطاع منذ بداية العدوان وصل إلى 11808 والذين أصيبوا 18596، فيما استشهد في الضفة 115 طالباً وأصيب 603، إضافة إلى اعتقال 450، كما أن 561 معلماً وإدارياً استشهدوا، وأصيب 3729 بجروح في القطاع والضفة واعتقل أكثر من 148 بالضفة، كما لفتت إلى أن 406 مدارس بينها 65 مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا تعرضت للقصف والتخريب في القطاع، ما أدى إلى تدمير 77 منها بالكامل وتعرض 138 لأضرار بالغة بينما تعرضت 84 مدرسة و7 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب.

دولياً.. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تبذل جهوداً فاعلة لمنع تحول الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب كبيرة، وقال: “نحن على قناعة بأنه لا يمكن تحقيق تسوية مستدامة وطويلة الأجل في الشرق الأوسط إلا على أساس قانوني دولي معترف به عموماً”، مشدداً على أن الشرط الأساسي لاستعادة السلام في المنطقة سيكون إقامة دولة فلسطينية أقرتها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

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