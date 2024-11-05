المقاومة اللبنانية تستهدف قوات العدو الإسرائيلي عند أطراف مارون الراس وفي ثكنة “دوفيف”

براغ-بيروت-تقارير

أعلنت المقاومة اللبنانية اليوم أنها استهدفت قوات العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة مارون الراس وفي ثكنة “دوفيف” بصليات صاروخية، مبينةً أن مقاتليها ‏استهدفوا عند منتصف الليل تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مارون الراس بصلية صاروخية”، كما أعلنت المقاومة أنها استهدفت صباح اليوم تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة “دوفيف” بصلية صاروخية.

من جهته، جدد طيران العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على المناطق اللبنانية، مستهدفاً البنى التحتية والأحياء السكنية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الأشخاص، حيث شن طيران العدو خلال الليل غارة على بلدة دير كيفا أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة عدد من الأشخاص، فيما استهدف الطيران المعادي بلدات البازورية وصريفا وباريش وكفرا وياطر، كما شن الطيران المعادي غارة على مبنى في بلدة معروب، ما أدى إلى تدميره ووقوع إصابات وأضرار، وتعمل فرق الدفاع المدني والإسعاف الصحي على البحث عن مفقودين، فيما أغار طيران العدو على مدينة بنت جبيل مستهدفاً السوق الشعبي للمدينة، ما أدى إلى أضرار جسيمة بالممتلكات والمحال التجارية، ترافق ذلك مع قصف مدفعي لأطراف المدينة وأطراف بلدتي مارون ويارون، فيما استهدف الطيران المسير للعدو الإسرائيلي دراجة نارية فى بلدة حاريص، ما أدى إلى استشهاد شخص ثم تلتها غارة على مسجد البلدة، ما أدى إلى تدميره، كذلك أصيب بعد منتصف الليل عدد من الأهالى بجروح متوسطة جراء استهداف الطيران المسير بلدة الطيرى الجنوبية وتم نقلهم إلى مستشفى اللبناني الإيطالي في صور للمعالجة، فيما أغار الطيران المعادي ليلاً على المنطقة الواقعة بين بلدتي القصيبة وصير الغربية، وفي غضون ذلك شن طيران العدو صباح اليوم غارة على أطراف بلدة الخرايب وغارة على منزل فى بلدة كفر تبنيت، ما أدى إلى تدميره فيما استهدفت طائرة مسيّرة معادية بصاروخ موجّه بلدة الكفور في قضاء النبطية وقصفت مدفعية العدو حي المسلخ ووادي العصافير في بلدة الخيام وكذلك بلدة يحمر الشقيف، كما نفّذ الطيران الحربي المعادي غارات وهمية فوق صور وقرى القضاء على علو منخفض ترافق ذلك مع تحليق لطائرات الاستطلاع التي جابت أجواء صور ومحيطها، فيما شن الطيران المعادي غارة على بلدة دير انطار في قضاء بنت جبيل.

كما أعلن الدفاع المدني اللبناني اليوم انتشال 3 شهداء من تحت الأنقاض في بلدة عربصاليم وخلال محاولة تسلل للعدو الإسرائيلي خلال الليل من ناحية بلدة رميش منطقة خانوق الكسارة تصدت المقاومة اللبنانية لجنود العدو واستمر الاشتباك معهم حتى فجر اليوم، ما أجبر قوات العدو على الانكفاء بعد تكبدها خسائر كبيرة، وفي جبهة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وحلتا وكفر حمام والهبارية تشهد بعض المرتفعات تحركات لقوات المشاة وآليات العدو في اتجاه مرتفع السدانة وبوابة شبعا وتتعرض هذه التحركات للاستهداف بالصليات الصاروخية من قبل المقاومة، فيما تبقى المناطق الحرجية في شبعا وكفر شوبا عرضة للقصف المدفعي والغارات الجوية بين الحين والآخر.

من جانبها، أعلنت تشيكيا عن تقديم مساعدات مالية بأكثر من 3 ملايين كورون إلى لبنان لمواجهة الاحتياجات الطارئة للمواطنين اللبنانيين الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه، وقالت وزارة الخارجية التشيكية في بيان على موقعها في منصة إكس: “إنه استجابة لدعوة الأمم المتحدة لمساعدة لبنان في هذه الظروف الصعبة فقد أعلنت براغ عن تقديم 3.5 ملايين كورون من أجل الاحتياجات الإنسانية الطارئة في لبنان”، مضيفةً: إن هذه المساهمة ستساعد أكثر من مليون شخص تأثروا في الحرب على لبنان.

وكانت منظمة “الإنسان في ضيق” التشيكية أعلنت الشهر الماضي أنها خصصت مليوناً ونصف مليون كورون لدعم ومساعدة اللبنانيين الذين نزحوا من منازلهم جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان.