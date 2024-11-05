عراقجي: لإيران الحق في الدفاع عن نفسها    

إسلام أباد-طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لا تسعى إلى خلق التوتر في المنطقة ولها الحق في الدفاع عن نفسها وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن عراقجي قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في إسلام أباد اليوم: إن “الطبيعة الهمجية للصهاينة في غزة ولبنان أصبحت أكثر وضوحاً مع تصاعد العدوان والهجمات المتهورة”، مؤكداً أن إيران مستعدة للرد على أي عدوان للكيان الصهيوني عليها وذلك وفقاً للوقت والوضع الذي تحدده هي بنفسها.

بدوره أدان الوزير الباكستاني استمرار جرائم الكيان الإسرائيلي في غزة وعواقبها المدمرة على منطقة الشرق الأوسط، كما جدد إدانة بلاده لعدوان الكيان الصهيوني الأخير على إيران، معتبراً أن الكيان الإسرائيلي انتهك بكل وضوح القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وسيادة إيران ووحدة أراضيها، لافتاً إلى أن المآسي الحالية في غزة سببها حرمان الفلسطينيين من حقهم المشروع في الحرية والاستقلال، وموضحاً أنه تم التأكيد بالتشاور مع وزير الخارجية الإيراني على ضرورة ضمان حقوق فلسطين وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

إلى ذلك، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية عن صدور الحكم بالإعدام على ثلاثة جواسيس تابعين للكيان الصهيوني في محافظة أذربيجان الغربية قاموا بنقل معدات لاغتيال العالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخري زاده، وقال المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير خلال مؤتمر صحفي اليوم: “إن الكيان الصهيوني قام بتحركات لاستهداف واغتيال العلماء الإيرانيين، وإن القوى الأمنية تابعت أنشطة التجسس في مختلف المحافظات وأسفرت التحقيقات في هذا السياق عن تحديد واعتقال 8 أشخاص في محافظة أذربيجان الغربية، ثلاثة منهم تم تقديمهم للمحكمة بتهمة التجسس لصالح الكيان الصهيوني وهؤلاء الأشخاص نقلوا معدات لاغتيال الشهيد فخري زاده تحت غطاء تهريب المشروبات الممنوعة وقد حُكم عليهم بالإعدام في المرحلة الأولية، وهم الآن في مرحلة الاستئناف فيما تزال قضايا باقي المتهمين مفتوحة”.