على دول العالم الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ واحترام مبدأ “صين واحدة”

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ في سياق ردها على سؤال حول علاقة بعض الدول مع جزيرة تايوان الصينية: إن 183 دولة في العالم تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين على أساس مبدأ صين واحدة الذي يمثل اتجاهاً تاريخياً لا يمكن إيقافه، مؤكدةً أن لجوء بعض الدول لإقامة العلاقات مع تايوان يتعارض مع مصالح هذه الدول وشعوبها، وينتهك قرار الأمم المتحدة رقم 2758 ويمثل تعدياً على سيادة الصين، داعيةً هذه الدول إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي والوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ، واتخاذ قرارات تخدم مصالحها طويلة الأمد، مؤكدةً ترحيب الصين بالراغبين بالاعتراف بالحقائق التاريخية واحترام سيادة الصين.