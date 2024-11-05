ورشة عمل لفرع صحفيي اللاذقية حول مشروع قانون الإعلام الجديد

اللاذقية – مروان حويجة – عائدة أسعد

أقام فرع اتحاد الصحفيين في اللاذقية ورشة عمل حوارية حول مشروع قانون الإعلام تحت عنوان “قانون الإعلام بين النص القانوني وتطلعات الصحفيين”.

وأشار رئيس فرع اتحاد الصحفيين في اللاذقية إبراهيم شعبان إلى أن الهدف من الورشة هو التحاور بين الزملاء الصحفيين والإعلاميين، وطرح مقترحاتهم وأفكارهم حول القانون بما يجسد تطلعاتهم في الارتقاء المستمر بممارسة مهنة الصحافة والإعلام ويحصّن المهنة، وبما ينعكس إيجاباً على الزملاء تجسيداً لدور ورسالة الإعلام في المجتمع.

وركزت طروح الصحفيين على ضرورة اعتبار العمل في الصحافة والإعلام مهنة فكرية إبداعية كما ورد قانون الاتحاد، ومنع توقيف أو سجن الصحفي أو مساءلته بما يخص قضايا النشر وعدم استجوابه إلا بحضور ممثل الاتحاد أو من يكلفه، وصون حق الصحفي في الحصول على المعلومة وتسهيل مهمته، ورفع التعويضات على اختلافها بنسبة تفوق الـ 100%.

والتأكيد على مسؤولية الوسيلة الإعلامية مسؤولية مباشرة عن كل ما ينشر، وتنظيم عمل الإعلام الإلكتروني، وحصر منح البطاقة الصحفية باتحاد الصحفيين.