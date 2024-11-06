الرفيق الدقاق يلتقي المعنيين بالشأن الزراعي في حمص

حمص- البعث

بهدف مناقشة واقع القطاع الزراعي وتأمين مستلزماته وتذليل الصعوبات التي تواجه المنظمة الفلاحية والأسرة الزراعية في المحافظة، التقى الرفيق أيمن الدقاق، عضو القيادة المركزية رئيس مكتب الفلاحين المركزي، وبحضور الرفيق عمر حورية أمين فرع حمص للحزب، والرفيق أحمد صالح إبراهيم رئيس الاتحاد العام للفلاحين، بالرفاق المعنيين بالشأن الزراعي في حمص، وذلك بمقر قيادة الفرع.

الرفيق الدقاق استهل حديثه بنقل تحية ومحبة الرفاق في القيادة المركزية، مؤكداً أن الفلاحين كانوا وما زالوا يعملون من أجل توفير مقومات الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى الجهود المضاعفة في سبيل الارتقاء بهذا القطاع.

وأكد الرفيق الدقاق على أن إنتاج المزارعين والفلاحين هو أساس حياة الفرد والمجتمع كونه المصدر الحقيقي للقيم الأساسية الإنتاجية المحركة للنمو والتقدم، فالقطاع الزراعي يشكل ركيزة للاقتصاد الوطني باعتبار الأرض أحد عناصر الإنتاج المتجدد العطاء، فهي تتميز عن جميع وسائل الإنتاج الأخرى بهذا البعد الطبيعي والوجودي، منوهاً أن الفلاح السوري يشكل البنية الأساسية الأولى في العملية التنموية.

بدوره أكد الرفيق حورية أن الواقع الزراعي في محافظة حمص جيد، وذلك يعود إلى التعاون الكبير للأسرة الزراعية برعاية ومتابعة القيادة المركزية للحزب، مؤكداً على أن القطاع الزراعي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، لافتاً أن الفلاح السوري يشكل البنية الأساسية الأولى في العملية.

وعرض الحضور عدداً من المطالب، ومنها تزويد الفلاحين بمستلزمات الإنتاج، ودعم الجرارات والسيارات الزراعية بالمازوت، مع المطالبة بتطوير واقع الثروة الحيوانية التي تعاني من تناقص مستمر بسبب عدم وجود الزراعات العلفية، والإسراع في توزيع الأسمدة وتسليمها في المواعيد المناسبة للمواسم.

كما تمت مناقشة واقع التنظيم والأمور المالية في الاتحاد، والمعوقات التي يتعرض لها والصعوبات التي يواجهها، ومنها موضوع النقص في أعداد الموظفين والكوادر الهندسية.

حضر اللقاء رئيس مكتب الفلاحين الفرعي الرفيق نديم علي.