الرفيق خليفة يبحث مع قيادتي شعبتي النبك ويبرود أهمية الجانب التنظيمي

ريف دمشق- البعث

نظراً لأهمية العمل التنظيمي التقى اليوم الرفيق طه خليفة عضو القيادة المركزية للحزب، رئيس مكتب التعليم العالي المركزي، بقيادتي شعبتي النبك ويبرود، في مبنى شعبة النبك.

وكان الاجتماع تنظيمياً وضمن إشراف الرفيق خليفة على فرع الريف.

وأكد خليفة خلال حديثه على تنظيم الحياة الداخلية للحزب وضرورته لتعزيز دوره في بناء المجتمع والدولة، وضرورة وضع إطار قانوني تنظيمي وتوصيف وظيفي للرفاق، مع التأكيد على أهمية الأهلية القيادية وإنجاز اقتراح التعديلات المطلوبة على النظام الداخلي للحزب، وذلك تجسيدا لما طرحه الأمين العام للحزب الرفيق بشار الأسد، رئيس الجمهورية، من عناوين حزبية متعددة تتعلق باستراتيجية الحزب وبأنظمته الداخلية ودور كتلته في مجلس الشعب، ووضع نظام داخلي للجنة المركزية للحزب يحدد دورها ومهامها، ونظام مالي يضمن الشفافية والمسؤولية المالية.

وناقش الرفيق عضو القيادة المركزية طروحاً للرفاق الحضور من واقع العمل وبشفافية كبيرة بالتعاطي، ركزت على تعديل النظام الداخلي للحزب ورسم سياسة المؤسسة الإدارية وتشخيص نواحي التقصير ومتابعة عمل المؤسسات، إضافة تفعيل دور المرأة في الانتخابات بشكل أكبر.