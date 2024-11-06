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6-نوفمبر-2024
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افتتاح المؤتمر العلمي للجمعية السّورية للمولدين والنّسائيين
نشرة الإعلانات العدد 1290 / الخميس 7-11-2024 / 17 صفحة
العدد 17784 الأربعاء 6-11-2024
“سورية وآفاق المرحلة القادمة” في ملتقى البعث للحوار في فرع حماة
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العدد 17784 الأربعاء 6-11-2024
6-نوفمبر-2024
العدد 17784 الأربعاء 6-11-2024
“سورية وآفاق المرحلة القادمة” في ملتقى البعث للحوار في فرع حماة
نشرة الإعلانات العدد 1290 / الخميس 7-11-2024 / 17 صفحة
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