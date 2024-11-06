بيع عملة 10 سنتات أمريكية نادرة بأكثر من 500 ألف دولار

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه تم بيع عملة نادرة جداً كانت محفوظة في خزينة بنكية منذ أواخر السبعينيات في مزاد بأكثر من 500 ألف دولار.

والعملة هي “دايم” أمريكي وقد تم إنتاجها من قبل “دار صك” العملة الأمريكية في سان فرانسيسكو عام 1975.

ووصفت العملة بأنها واحدة من أندر العملات في القرن العشرين حيث تتميز بصورة للرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت.

وما يجعل العملة المعدنية التي تحمل صورة الرئيس الأسبق فرانكلين روزفلت ذات قيمة كبيرة هي علامة “S” المفقودة لمدينة سان فرانسيسكو، وهي واحدة من اثنتين فقط لا توجد بهما العلامة بيعت العملة المعدنية الأخرى في مزاد عام 2019 مقابل 456000 دولار ثم بيعت مرة أخرى بعد أشهر لهواة جمع العملات الخاصة.

وورثت ثلاث شقيقات من ولاية أوهايو فضلن عدم الكشف عن هوياتهن، العملة بعد وفاة شقيقهن الذي احتفظ بها في خزينة بنكية لأكثر من 40 عاماً.

وذكرت الشقيقات الثلاث أن والدتهن وشقيقهن اشتريا العملة التي تم اكتشاف الخطأ فيها عام 1978 بمبلغ 18 ألفاً و200 دولار وهو ما يعادل نحو 90 ألف دولار اليوم.

ورأى والداهن اللذان كانا يديران مزرعة ألبان في العملة بمثابة “مدخرات” للأسرة.

وجرى بيع العملة مقابل 506 آلاف و250 دولاراً في مزاد عبر الإنترنت انتهى يوم الأحد الماضي.