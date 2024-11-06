ترامب يفوز بمنصب الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة

واشنطن-سانا

فاز المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب بمنصب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة بحصوله على 277 صوتاً، وحسب النتائج التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بعد الانتهاء من فرز أكثر من 97 بالمئة في ولاية ويسكونسن حصد ترامب 277 صوتاً في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتاً يحتاجها للفوز بالانتخابات، فيما حصلت منافسته عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس على 224 صوتاً.

يشار إلى أنه في الولايات المتحدة لا يتم تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية من الناخبين العاديين، بل من المجمع الانتخابي الذي يتألف من 538 ممثلاً من ولايات مختلفة، ويتناسب عدد الناخبين من كل منطقة مع عدد السكان ويتراوح من 3 إلى 55 وعندما يحصل المرشح على دعم أكثر من 50 من سكان الولاية فإنه سيحصل على أصوات جميع ناخبيها في كل مكان باستثناء ولاية مين وولاية نبراسكا، ومن أجل الفوز بالبلاد ككل يجب الحصول على 270 صوتاً انتخابياً على الأقل.

في شأنٍ متصل، وصفت السفارة الروسية لدى واشنطن الاتهامات بتدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بأنها مجرد افتراءات خبيثة وكذبة أخرى، مبينةً أن “هذه الادعاءات مجرد كذبة أخرى، حيث لم يقدم أي من المسؤولين الأمريكيين أدلة تثبت صحة هذه القصة التي يتم الترويج لها في وسائل الإعلام”، ومضيفةً: إن كل التلميحات حول “المؤامرات الروسية” هي افتراءات خبيثة تم اختراعها للاستخدام في الصراع السياسي الداخلي الدائر بالولايات المتحدة”، وأن السلطات الأمريكية ووسائل الإعلام تقع قبل كل انتخابات في حالة هستيرية بشأن التضليل والتدخل الروسي، وهو ما أصبح بالفعل تقليداً سيئاً.

وكانت المخابرات الأمريكية أصدرت بياناً اتهم موسكو بتوزيع مقاطع فيديو ملفقة حول الانتهاكات الانتخابية في الولايات المتحدة، فيما نفت روسيا مراراً الاتهامات الأمريكية بالتدخل في الشؤون الأمريكية، ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف هذه الادعاءات بأنها لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه لا توجد حقائق تدعم التصريحات حول تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات في أي دولة أجنبية.