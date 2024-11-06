تعليقاً على نتائج الانتخابات الأمريكية.. الخارجية الروسية: شروطنا لم تتغير

موسكو-تقارير

أصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً حول نتائج الانتخابات الأمريكية عقب فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، ذكرت فيه أن شروط موسكو لم تتغير ومعروفة لواشنطن، مبينةً أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والذي يعود إلى البيت الأبيض بعد غياب دام أربع سنوات، يعكس استياء المواطنين الأمريكيين من نتائج إدارة بايدن والبرنامج الانتخابي للحزب الديمقراطي، والذي اقترحته مرشحة الحزب في شخص نائبة الرئيس كامالا هاريس على عجل بدلاً من رئيس الدولة الحالي، وعلى الرغم من الحملة الدعائية القوية التي شنها الديمقراطيون ضد دونالد ترامب، باستخدام الموارد الإدارية ودعم وسائل الإعلام الليبرالية، إلا أن المرشح الجمهوري، الذي يحمل على كتفيه تجربة رئاسته الأولى، اعتمد على قضايا الاقتصاد والهجرة غير الشرعية التي تهم الناخبين حقاً، بعكس المسار العالمي للبيت الأبيض. وفي ظل هذه الظروف، لم تنجح العيوب المزمنة في “الديمقراطية” الأمريكية، بما فيها تلك العيوب التي عفا عليها الزمن ولا تتسق مع المعايير الحديثة للانتخابات المباشرة والنزيهة والشفافة، في مساعدة المجموعة الحاكمة في تجنب هزيمة كامالا هاريس.

وتابعت الخارجية: من المتوقع أن تؤدي عودة دونالد ترامب إلى زيادة التوتر الداخلي ومرارة المعسكرات المعارضة، ولا أوهام لدينا بشأن الرئيس الأمريكي المنتخب، والمعروف في روسيا، والتركيبة الجديدة للكونغرس، حيث أصبحت اليد العليا للجمهوريين، بحسب المعطيات الأولية، حيث تتمسك النخبة السياسية الحاكمة في الولايات المتحدة، بغض النظر عن انتماءاتها الحزبية، بالمواقف المناهضة لروسيا، وخط ما يسمى بـ “احتواء موسكو”، وهو خط لا يخضع لتقلبات المعايير السياسية الداخلية في الولايات المتحدة، سواء كان الحديث يدور حول “أمريكا أولاً”، كما يفسرها دونالد ترامب وأنصاره، أو عن “النظام العالمي القائم على القواعد” الذي يتشبث به الديمقراطيون، فيما ستعمل روسيا مع الإدارة الجديدة عندما “تستلم” مهامها في البيت الأبيض، للدفاع بقوة عن المصالح الوطنية الروسية والتركيز على تحقيق جميع أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة. شروطنا لم تتغير ومعروفة في واشنطن.

ميدانياً.. أعلنت الدفاع الروسية الأربعاء أن أوكرانيا فقدت أكثر من 250 جندياً على محور كورسك خلال آخر يوم، وتضمنت خسائرها أيضاً 8 مركبات مشاة قتالية، منها اثنتان من طراز “برادلي” أمريكية الصنع، مؤكدةً أن وحدات من مجموعة قوات “الشمال” واصلت تنفيذ عملياتها الهجومية، واستهدفت تشكيلات من 10 ألوية أوكرانية في محيط 5 بلدات وقرى حدودية بمقاطعة كورسك، وصدت القوات الروسية خلال اليوم الماضي 4 هجمات مضادة وأحبطت هجوماً آخر، ما أسفر عن مقتل و إصابة نحو 30 عسكرياً أوكرانياً، واستهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية تجمعات للقوات والمعدات التابعة لـ 12 ألوية أوكرانيا في محيط 18 بلدة وقرية في مناطق كورسك الحدودية، فيما شنت قوات الطيران العملياتي التكتيكي والصواريخ ضربات على مناطق تمركز واحتياطيات 6 ألوية للجيش الأوكراني في محيط 8 مراكز سكنية في أراضي مقاطعة سومي الأوكرانية المجاورة، كذلك أعلنت الدفاع الروسية أن أنظمة دفاعها الجوي دمرت خلال الليلة الماضية ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول.