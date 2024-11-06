تكريم عدد من المتفوقين في الإعدادية والثانوية من أبناء الأطباء البيطريين

حمص- صديق محمد

أقامت نقابة الأطباء البيطريين بحمص حفل تكريم لعدد من الطلاب الأوائل المتفوقين دراسياً بشهادتي التعليم الأساسي والثانوي من أبناء الأطباء البيطريين، بحضور الرفاق عمر حورية أمين فرع الحزب بحمص، وذلك بمقر قيادة الفرع.

وقال الرفيق حورية: إن اللقاء مع الشباب يدعو للتفاؤل دائماً، فكيف اذا كان بالمتفوقين منهم، الذين تحدوا الظروف وحققوا أفضل النتائج وأثبتوا مجدداً قدرة الشعب السوري على التميز والإنجاز، كما أن تكريم المتفوقين هو واجب والتزام أخلاقي تجاه أبنائنا الطلبة وعلى الجميع دعمهم والوقوف إلى جانبهم لأنهم النواة الأساسية لإعادة إعمار البلاد وتطورها، ولا ننسى الدور الكبير للمعلمين في تنشئة الأجيال المتميزة والدعم العملي ورفع وعي الطلاب لمواجهة رواسب الجهل والتخلف.

وتابع: لقد هيأت الدولة بقيادة حزبنا كل مايلزم لهذا النجاح فهنيئاً لكم أيها الشباب بتفوقكم الذي يعول عليه الوطن كثيراً فأنتم ستكونون القدوة والقادة فالشباب هم عماد الوطن وثروته وقوة المستقبل وأداة التنفيذ والتطوير.

وأكد الرفاق الحضور أن تفوق الأبناء اليوم هو امتداد لعمل الآباء الذي كان همهم تنمية الثروة الحيوانية، والحرص على تقديم الغذاء المتوازن للآخرين، موجهين شكرههم لوزارة التربية.