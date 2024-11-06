“سورية وآفاق المرحلة القادمة” في ملتقى البعث للحوار في فرع حماة

حماة- البعث

بحضور الرفيق أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي أشرف باشوري، ومحافظ حماة كمال برمو، أقام مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي بحماة ملتقى البعث للحوار الفكري السادس بعنوان “سورية وآفاق المرحلة القادمة”، وذلك على مدرج فرع الحزب في حماة.

وفي بداية الملتقى، أكد الرفيق خالد المطرود، رئيس لجنة الحوار الوطني، على أن هناك تغيرات إستراتيجية على مستوى العالم، وأن مشروع الشرق الأوسط هو حلم الكيان الصهيوني وبوابته سورية، لكن عندما فشلوا في سورية فشل مشروع الشرق الأوسط.

بدوره الرفيق خلدون عدرا، عضو لجنة الحوار الوطني، تحدث عن إعادة تموضع العالم تجاه سورية، داعياً لإطلاق حوارات جماهيرية على مستوى سورية تعنى بالمواطنة، وحب الوطن والدفاع عنه.

وتركز الحوار، الذي أداره عضو قيادة فرع الحزب إسماعيل سيفو، حول عناوين متعددة منها “سورية مؤشر على خارطة إقليمية ودولية تتشكل”، و”الصراع في سورية وعلى سورية”، حيث أكد المشاركون على أن هذا الصراع مازال مستمراً، لكن في المرحلة القادمة ستكون سورية أهم معيار لقياس مستقبل المنطقة، وأن الوضع في سورية يبشر بنهوضها من جديد كبلد يمثل درة التاج العربي، خاصةً أن انتصار سورية ونجاحها في كسر الإرادة الأمريكية رفع منسوب الثقة لدى الأقطاب الدولية المناهضة.

وفي نهاية الملتقى، أجاب الرفيقان على كافة المداخلات المطروحة.

حضر الملتقى الرفاق أعضاء قيادة فرع الحزب، وأعضاء مجلس الشعب، وأمناء وأعضاء قيادات الشعب، وأعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة، والفرق الحزبية، وفعاليات حزبية ودينية وشعبية.