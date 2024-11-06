طفل بعمر 3 سنوات يدخل تصنيف الاتحاد الدولي للشطرنج

أصبح الهندي أنيش ساركار البالغ من العمر ثلاث سنوات أصغر لاعب شطرنج في تصنيفات الاتحاد الدولي للشطرنج.

وقام الحساب الرسمي للاتحاد الدولي للشطرنج على منصة “إكس” بنشر إحصائيات لاعب الشطرنج الهندي ساركار الصغير.

واحتل الطفل الهندي المركز 1555 في القائمة ليصبح أصغر لاعب شطرنج في تصنيفات الاتحاد الدولي للشطرنج متجاوزاً أفنان تاجوار إيلان البالغ من العمر أربع سنوات والذي يلعب لصالح بنغلاديش.

وفي تشرين الاول 2024، تنافس ساركار لأول مرة في بطولة التصنيف – بطولة ولاية البنغال الغربية في الفئة العمرية أقل من 9 سنوات.

وفي البطولة سجل لاعب الشطرنج الموهوب 5.5 نقطة من أصل ثمانية محتملة وحصل على المركز 24 بين 140 لاعب شطرنج.

يذكر أنه في كانون الأول 2023، هزم لاعب الشطرنج الروسي رومان شوجييف البالغ 8 سنوات الأستاذ النرويجي يوهان سيباستيان كريستيانسن في المباراة الثانية من بطولة العالم للسرعة والهجوم الخاطف في سمرقند. وكان خصم شوجييف يبلغ من العمر 25 عاماً ويحتل المرتبة 146 في تصنيفات الاتحاد الدولي للشطرنج.