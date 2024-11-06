فرع القنيطرة.. تأكيد على دور خريجي مدارس الإعداد الحزبي

القنيطرة- محمد غالب حسين

التقى الرفيق جاسم الصالح أمين فرع القنيطرة للحزب تكليفاً مع الرفاق خريجي دورات الإعداد الحزبي المركزية بحضور الرفيقة لميس أحمد رئيس مكتب الإعداد والثقافة والاعلام الفرعي، حيث أكد أمين الفرع على أن اللقاء يأتي في إطار توجيه القيادة المركزية للحزب بالاستفادة من خبرات وفكر خريجي دورات الإعداد الفرعية والمركزية ومعارفهم واستثمار طاقاتهم، وتوظيف المهارات التي اكتسبوها خلال هذه الدورات عبر إلقاء محاضرات فكرية وثقافية عامة وسياسية على مستوى الجهاز الحزبي، بالإضافة إلى وضع برنامج عمل منظم بهدف إعداد وتهيئة كادر نوعي متخصص وفق عناوين محددة خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وأشار الرفيق أمين الفرع إلى ضرورة الاهتمام بالجيل وتعليمه حب الوطن والدفاع عنه، وجذب الشباب إلى المقرات الحزبية والتواصل معهم لمعرفة همومهم وتلبية احتياجاتهم وهو الدور المنوط بالرفيق البعثي الحقيقي، مطالباً أن يكون هذا اللقاء بداية نواة عمل لجمع أكبر عدد من الجماهير والشباب، واستقطاب المتميزين إلى صفوف الحزب، والانخراط في ميادين العمل الحزبي وتطوير قدراتهم لتمكينهم من المساهمة والتشاركية مع كل القطاعات الإدارية والجامعية والشبيبة والطليعية في المحافظة.