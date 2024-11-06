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7-نوفمبر-2024
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الرئيس الأسد يهنئ الرئيس تبون بالذكرى السبعين لثورة الأول من نوفمبر المجيدة
كاريكاتور
افتتاح المؤتمر العلمي للجمعية السّورية للمولدين والنّسائيين
نشرة الإعلانات العدد 1290 / الخميس 7-11-2024 / 17 صفحة
العدد 17784 الأربعاء 6-11-2024
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6-نوفمبر-2024
افتتاح المؤتمر العلمي للجمعية السّورية للمولدين والنّسائيين
الرئيس الأسد يهنئ الرئيس تبون بالذكرى السبعين لثورة الأول من نوفمبر المجيدة
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