لجنة العلاقات العامة في مجلس محافظة اللاذقية تجتمع بالمخاتير

اللاذقية- نزار جمول

اجتمعت لجنة العلاقات العامة في مجلس محافظة اللاذقية مع عدد من مخاتير مدينة اللاذقية بهدف مناقشة القضايا الخدمية في الأحياء، من خلال التواصل المباشر مع عدد من المدراء العامين في المحافظة، وكان على رأس تلك الطروح مشكلة الصرف الصحي والمطري، ومياه الشرب.

ولفت ثائر سعيد، رئيس لجنة العلاقات العامة إلى ضرورة تركيب صرافات على سور الجامعة، كما سيتم عرض القضايا الأخرى على مجلس المحافظة خلال انعقاد المجلس في الأسبوع القادم، ونوه بضرورة مواصلة الاجتماعات مع كافة المخاتير في جبلة والحفة والقرداحة للعمل على حل مشكلات المدينة والريف وتحقيق التشاركية بين المجلس والمجتمع المحلي.