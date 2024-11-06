افتتاح المؤتمر العلمي للجمعية السّورية للمولدين والنّسائيين

اللاذقية – آلاء حبيب

بدأت اليوم أعمال المؤتمر العلمي العشرين، للجمعية السّورية للمولدين والنّسائيين، في اللاذقية.

وأشار الدّكتور أحمد ضميرية وزير الصّحة، إلى أنّّ انعقاد المؤتمر يعزز قدرات الأطباء السّوريين، ويواكب التّطورات العالمية في مجال الطب، لافتاً إلى أنّ الوزارة تدعم تنظيم المؤتمرات العلمية.

و تطرّق نقيب الأطباء، الدّكتور غسان فندي، إلى أنّ المؤتمر هذا العام عقد تحت شعار (البناء هدف والتطوير ضرورة والصحة أساس)، لافتاً إلى بعض المسارات الجديدة التي تتطلب المشاركة ما بين الأطباء والجهات المعنية الأخرى.

وتحدّث الدّكتور وائل الحلقي رئيس الجمعية السّورية للمولدين، عن أنّ هدف هذه المؤتمرات تحسين سوية ممارسة المهنة، وتحسين مهارات الطبيب وتطوير النظام الصحي الوطني، انطلاقاً من الغنى الذي تعطيه هذه المؤتمرات.

كما أشار الدّكتور بسام نصور رئيس المؤتمر، إلى أنّ هذا المؤتمر يشكل فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات الاجتماعية بين الأطباء، ويرافقه معرض للشركات الطبية لتقديم أحدث الأجهزة الدوائية والطبية.

وذكر الدكتور هوازن مخلوف مدير صحة اللاذقية، أنّه يوجد هذا العام استضافة كبيرة لعدد من المؤتمرات، وأن ما يميز هذا المؤتمر وجود أفضل التحديثات الجديدة عن الجراحة التّنظيرية، وطفل الأنبوب والمحاضرين المميزين.

حضر افتتاح المؤتمر محافظ اللاذقية الدكتور خالد أباظة.