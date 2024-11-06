40 عملاً في معرض فني تشكيلي ليوم البيئة بحلب

استكمالاً لفعاليات يوم البيئة الوطني، أقام اتحاد الفنانين التشكيليين في حلب بالتعاون مع مديرية البيئة معرض للفن التشكيلي تحت شعار “التغيرات المناخية والبيئية” وذلك في صالة الأسد للفنون.

وضم المعرض 40 لوحة تنوعت مواضيعها حول الطبيعة والتأثيرات المناخية عليها إضافة لملامح من حلب القديمة ومواضيع متنوعة حاول المشاركون فيها إيضاح أهمية البيئة وضرورة الحفاظ على مواردها.

وأوضح الدكتور ماهر خياطة عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة حلب أن المعرض يشكل رسالة توعوية للحفاظ والاعتناء والاهتمام بالبيئة، وزيادة العمل على التقليل من الأضرار الناجمة عن الملوثات من انتشار القمامة وتصاعد الدخان من المعامل ووسائط النقل.

وبين رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين بحلب يوسف مولوي أن اللوحات المعروضة شارك بها مجموعة من الفنانين كتعبير منهم بأبسط ما يقدمه الفنانون بمناسبة يوم البيئة الوطني.