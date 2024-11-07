أمين عام “الناتو” قلقٌ من تعاون أقطاب العالم الجديد

ووفقاً لـ”نوفوستي” أعرب روته عن ثقته في قدرته على التفاوض مع الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب.

وفي وقت سابق، زعم روته بأن روسيا “لن تتوقف” في حال تحقيق الانتصار في أوكرانيا، مدعياً أن جبهة المواجهة “ستتحرك بالاتجاه الغربي لاحقاً، إلى أراضي دول الناتو”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في المقابلة الشهيرة التي أجراها معه الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون في شباط الماضي، بأن روسيا لا تعتزم شن أي هجوم على حلف الناتو.

كما كانت موسكو تتحدث دائماً أنها لا تهدّد أحداً، لكن ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال وجود أي تهديدات على مصالحها.

إلى ذلك، نقلت “فورين بوليسي” عن مصادر في “الناتو” اعتراف الحلف بهزيمة أوكرانيا، وأن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية لن يؤدي إلا لتعميق المخاوف حول مستقبل أوكرانيا، مشيرةً إلى أن فوز ترامب رفع من المخاوف بشأن أوكرانيا، وخاصةً بالنظر إلى التصريحات المبكرة للمرشح الجمهوري حول النزاع.