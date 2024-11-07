اجتماع لبحث آلية تقدير الأضرار الناجمة عن حرائق ريف حمص الغربي

حمص- صديق محمد

ترأس محافظ حمص المهندس نمير مخلوف اجتماعاً موسعاً للجنة المركزية المشكلة للإشراف على عمل اللجان المكانية الفرعية لتقدير كل الأضرار الناجمة عن الحرائق التي اندلعت في ريف حمص الغربي، حيث وجّه رؤساء اللجان المكانية بتسريع إجراءات الكشف الحسي التي تقوم بها على الحيازات والممتلكات بجميع أنواعها والمتضررة إبان الحرائق، وجمع البيانات المبنية على أسس دقيقة، مع التأكيد على أعضاء اللجان ومدراء المؤسسات المعنية و رؤساء الوحدات الإدارية لتقديم كل التسهيلات لإنجاز ذلك.