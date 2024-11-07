المقاومة الفلسطينية توقع عدداً من قوات الاحتلال قتلى ومصابين في الضفة الغربية

إلى ذلك، قام أحد قناصة الاحتلال المتمركزين على أسطح الأبنية العالية في المخيم بإطلاق الرصاص باتجاه شاب فأصابه في القلب، ما أدى لاستشهاده، مشيرة إلى أن متطوعي الإسعاف نقلوا الشهيد إلى خارج المخيم وسلموه للهلال الأحمر بسبب منع الاحتلال دخول طواقمه وسيارات الإسعاف إلى المخيم، وكانت طائرة مسيرة للاحتلال قصفت مواقع في المخيم ما أسفر عن إصابة 4 فلسطينيين فيما أصيب خامس وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص قوات الاحتلال، كما اقتحمت قوات الاحتلال حي أم الشرايط في مدينة البيرة وسط إطلاق الرصاص، ما أدى إلى إصابة شابين، كما اعتقلت شابين آخرين، وداهم جنود الاحتلال بلدة عناتا شرق القدس، وأطلقوا الرصاص على شاب يقود دراجة نارية وتركوه ينزف لعدة ساعات، ومنعوا طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليه، كذلك اقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال برفقة عدد من الجرافات مدينة طولكرم ومخيميها نور شمس وطولكرم، وانتشر القناصة على أسطح الأبنية المرتفعة وسط تحليق كثيف للطيران المسير الذي قصف موقعاً في مخيم طولكرم، ما أدى لإصابة امرأة (57) عاماً، كما أصيب شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص الاحتلال في المخيم، فيما يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين، فيما قامت جرافات الاحتلال بتجريف مدخل مخيم نور شمس وحارة المنشية وخربت البنية التحتية وممتلكات الفلسطينيين رغم الدمار الواسع الذي كان لحق بها خلال الاقتحامات السابقة، كما جرفت حارات المقاطعة والبلاونة والمدارس ومربعة حنون في مخيم طولكرم، وقامت بوضع الأتربة على أبواب المنازل والمحلات التجارية، كما اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينياً خلال اقتحامها بلدة عزون شرق قلقيلية وأحياء عدة في الخليل وبلدة السموع جنوبها، واقتحمت أيضاً قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية وداهمت منازل الفلسطينيين واعتقلت ستة منهم، حيث اقتحمت بلدات زعترة والشواورة والخضر وبيت ساحور ومخيمي عايدة والعزة في مدينة بيت لحم، وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها.