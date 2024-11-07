بحث سبل التعاون بين اليونيسيف ومحافظة القنيطرة

القنيطرة – محمد غالب حسين

بحث محافظ القنيطرة طوني حنا مع مدير المنطقة الجنوبية في اليونسيف عاطف ديب آليات التعاون والتنسيق المشترك بين المحافظة والمنظمة، لتنفيذ البرامج المحددة في المجالات الخدمية والصحية والتعليمية.

وتمّ استعراض المشاريع التي تنفذها المنظمة والمتمثلة في مشروع خدمات الصحة والتغذية المنقذة لحياة الأطفال والنساء في قرية الرفيد وما حولها، ومشروع الحماية الاجتماعية الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة “سوريون”، إضافة إلى تأهيل مدارس في نبع الصخر وعين الزبدة وتجمع السيدة زينب، وإمكانية تزويد المدارس بالمقاعد او إصلاح الهياكل المعدنية، وتركيب منظومة طاقة شمسية لثلاثة آبار لمياه الشرب في خان أرنبة ونبع الصخر والمشقق.

وأشار المحافظ إلى الاستعداد الكامل لتقديم كل التسهيلات اللازمة لفريق العمل، منوهاً بالجهود التي تبذلها “اليونيسف “في العديد من المجالات ، ولافتاً إلى أهمية التركيز على المشاريع المستدامة وإمكانية تنفيذ مشاريع للصرف الصحي في حجيرة والذيابية ومخيم درعا.

بدوره أشار ديب إلى أهمية توسيع برامج العمل المشترك وفق الأولويات المطلوبة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء المحليين، وسيتم تقديم تجهيزات إلكترونية (طابعات ليزية_ حواسيب) لمؤسسة مياه القنيطرة، وإعادة تأهيل مراكز صحية على أرض المحافظة وفي التجمعات، واستمرار تقديم الرعاية الصحية واللقاحات لمديرية الصحة، وتأهيل وتركيب منظومة طاقة شمسية لآبار مياه الشرب.