مدير كهرباء “اللاذقية” يطالب بمسابقة وتوطين للعمال

اللاذقية – مروان حويجة

اعتبر المهندس إياد إبراهيم مدير عام الشركة العامة لكهرباء اللاذقية أن نقص اليد العاملة الفنية في مقدمة الصعوبات التي تعترض عمل الشركة، لاسيما أن حجم عمل الشركة كبير وواسع، وهذا يتطلب عدداً أكبر من الايدي الفنية والعمال والآليات، مطالباً بضرورة إجراء مسابقات خاصة بالعمّال الفنيين في المناطق، مع توطين للأيدي العاملة الفنية.

وبين إبراهيم أن الحرائق تسببت بأضرار كبيرة في المنظومة الكهربائية، وطالت خطوط التوتر المتوسط وشبكات التوتر المنخفض واحتراق عدد من أعمدة التوتر مع شبكاتها، مع أضرار كبيرة بكابلات التوتر المتوسط، تمّت معالجتها مباشرة، وتمّ إنجاز عمل مكثف، إذ أعادت الورشات التغذية الكهربائية إلى القرى التي تضررت ‏الشبكة الكهربائية فيها جراء الحرائق، قرى “ياسنس ودوير الشلف وقويقة وبريتس ومزارع قراطيون ‏والصفا ورويسة هليل”، وذلك بعد إعادة تأهيل خط التوتر المتوسط وشبكات ‏التوتر المنخفض، لافتاً إلى متابعة تنفيذ خطة صيانة وإصلاح لتأهيل كل الأضرار الحاصلة في خطوط التوتر المتوسط ،وشبكات التوتر المنخفض، وأعمدة التوتر المتوسط وعدد كبير من أعمدة التوتر المنخفض مع شبكاتها، إضافة إلى كابلات تورساديه وبعض كابلات المشتركين.

وأشار ابراهيم إلى توسّع الشركة بإحداث مراكز الاستثمار والصيانة المنتشرة في كافة مناطق المحافظة، لتسريع إنجاز الصيانات وإصلاح الأعطال ولتسهيل الإجراءات كثيراً من خلال تموصع الورشات في المراكز المنتشرة في مختلف أرجاء ومناطق المحافظة، وهذه المراكز تقدم خدماتها في مناطق تواجدها بشكل سريع.

وذكر المهندس إبراهيم أنّ معالجة الفاقد، بشقّيه الفني والتجاري إحدى أولويات خطة عمل الشركة وبرنامج متابعتها، حيث تتخذ الشركة إجراءات للتقليل والتخفيف من الفاقد الفنّي من خلال مراكز التحويل وشبكات التوتر المنخفض، وخطوط التوتر المتوسط مع إجراء الصيانات الدائمة للشبكات، واستبدال الشبكات المهترئة القديمة بمقاطع أكبر، وصيانة مراكز التحويل، وتركيب محولات جديدة ووضع مراكز تحويل في مراكز الحمولات، مشيراً إلى الاستجرار غير المشروع، والذي تتم مكافحته عن طريق الضابطة العدلية، وتركيب العدّادات، واتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى ضبط ومحاربة هذا الاستجرار.