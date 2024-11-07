معلمون يحتجون على قرار “التربية” بمنع تسجيل أبنائهم للتقدم لشهادة التعليم الأساسي

حمص- نبال إبراهيم

اعتبر عدد من المعملين من ذوي طلاب الصف الثالث الإعدادي أن قرار وزارة التربية الذي يمنع بموجبه تقدّم أبنائهم لامتحان شهادة التعليم الأساسي لعدم تحقيق واستكمال شرط العمر مجحف بحق أبنائهم، علماً أن أبناءهم التحقوا بالصف الأول الابتدائي بعام 2016 وهم بعمر الخمس سنوات بعد استحضار ورقة من نقابة المعلمين تثبت أنهم من أبناء المعلمين، وتمّ التسجيل بالمدرسة بشكل قانوني وطبيعي باعتبار أن ذلك كان مسموحاً حينها لأبناء المعلمين باعتبارها كانت ميزة لهم ولأبنائهم.

وعبّر الأهالي عن انزعاجهم وامتعاضهم من هذا القرار، خاصة وأن أبناءهم واصلوا دراستهم وتحصيلهم العلمي بشكل طبيعي مثلهم مثل أي طالب، ونجحوا في كافة الصفوف الدراسية تباعاً وكانوا متفوقين في صفوفهم في كل السنوات الدراسية، وباتوا حالياً بالصف التاسع ومستواهم الدراسي جيد جداً.

وطالب الأهالي بضرورة السماح لأبنائهم ومن مثلهم في كافة المحافظات السورية بالتقدّم للامتحانات بغضّ النظر عن تحقيق شرط العمر هذا العام، وتطبيق القرار بدءاً من الصف الأول وليس بعد أن أصبح الطالب في الصف التاسع حالياً.

مدير التربية بحمص فراس عياش أوضح أن مديرية التربية جهة منفذة للقرارات الوزارية والبلاغات المعمّمة من قبل وزارة التربية، موضحاً أن هناك مواليد يحقّ لهم التقدم إلى امتحانات الشهادة الإعدادية وفق القرار بشكل واضح، وكان من الممكن في السابق أن يعطى تميّز لأبناء المعلمين بعام واحد، إلا أن القرار الوزاري الصادر واضح بالتعامل مع كافة الطلاب بالسوية ذاتها، والتقيّد بشرط المواليد بحيث لا يتقدم للامتحانات ما لم يحقّق هذا الشرط.

وأشار عياش إلى أنه في السابق كان هناك بعض المخالفات والتجاوزات التي حصلت بهذا الشأن من قبل بعض إدارات المدارس ومشرفي التعليم الإلزامي، بغضّ النظر عن المواليد عند تسجيل الطلاب بالصف الأول، وليس كافة الطلاب الذين لم يحققوا شرط العمر هم من أبناء المعلمين لكون أعدادهم قليلة، مع العلم أن هؤلاء الطلاب المخالفين عددهم محدود وبسيط جداً على مستوى المحافظة، مؤكداً أنه يُعاقب على ذلك المدراء والمشرفون لكونهم قاموا بتسجيل الطلاب المخالفين. وأكد مدير التربية أن هذا الموضوع وزاري، وأن المديرية جهة منفذة للقرارات، وهناك شروط يجب تحقيقها حتى وإن كان الطالب متفوقاً ومتميزاً إلا أنه مخالف للشروط ويسمح له بالتقدم بالعام القادم، وعلى الجميع الالتزام، ومن يخالف تستوجب بحقه العقوبات اللازمة والمفروضة وفق الأنظمة والقوانين المرعية.

بدوره بيّن نقيب المعلمين في حمص طوني حنا أن هذا القرار وزاري ولا علاقة للنقابة به، وأن هذا المطلب للزملاء المعلمين محق والنقابة معهم، ولقد تمّ طرح هذا الموضوع في المجلس المركزي لنقابة المعلمين، لافتاً إلى هناك سعياً من قبل النقابة لمعالجة هذا الموضوع على الأقل هذا العام.

وأشار حنا إلى أنه من المفترض أن يتمّ تطبيق هذا القرار في الوقت الحالي، بدءاً من التسجيل للصف الأول الإبتدائي، وليس بعد أن تنقل الطالب عبر مراحل دراسية حتى وصل إلى الصف التاسع، متسائلاً عن حال باقي الطلاب الذين يواصلون دراستهم في باقي الصفوف حالياً والذين سيصلون إلى الصف التاسع خلال الأعوام القادمة؟!.