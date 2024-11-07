وزير الأشغال العامة والإسكان يبحث مع نظيره المصري وبرنامج الأمم المتحدة “موئل” آفاق التعاون
بحث وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور حمزة علي مع وزير الإسكان والتعمير المصري المهندس شريف الشربيني سبل تعزيز التعاون وآفاقه بين البلدين، والقضايا المتعلقة بقطاع الإسكان، بما فيها تجارب إقامة المدن الجديدة وطرق معالجة مناطق السكن العشوائي.
وتناول اللقاء الذي جرى على هامش أعمال المنتدى الحضري العالمي المنعقد في القاهرة تحديد آليات التعاون المشترك بين البلدين بهدف تبادل المعارف والخبرات والاستفادة من التجارب ومتابعة العمل والتنسيق المشترك وتهيئة كل ما يلزم لذلك.
كما بحث الوزير علي والوفد المرافق له مع فريق برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “موئل” أوجه التعاون المستقبلية المأمولة بين الجانبين.
وأشاد الوزير علي بالجهود المبذولة من قبل البرنامج في إطار التعاون المشترك والقضايا النوعية التي تلامس المجتمعات المحلية والواقع البيئي والسكن والإسكان، وكذلك القضايا المتعلقة بصون الملكيات وتفعيل وتعزيز دعم مديريات المصالح العقارية في المحافظات والوثائق العقارية لديها .
وتخلل اللقاء طرح مجموعة من التصورات الأساسية للمرحلة القادمة تم تأطيرها ضمن رؤية مستقبلية تتضمن تحديث الإستراتيجية الوطنية للإسكان من خلال العمل على تقرير حالة الإسكان، ودون اغفال عمليه دعم كل ما يتعلق بمعالجة مناطق السكن العشوائي والبحث بأساليب تطويرها وتنميتها، كما تم التأكيد على دور المجتمع المحلي وضرورة زيادة التوعية بهذا القطاع والمشاركة والدعم لكل العاملين والفاعلين وأصحاب المصالح ضمن هذا الإطار.
وتتواصل بمشاركة سورية أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، الذي يعقده برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “موئل” في العاصمة المصرية القاهرة بين الـ 4 والـ 8 من الشهر الجاري حيث ترأس الوفد السوري المشارك وزير الأشغال العامة والإسكان، وممثلون عن الوزارة، ووزارة الإدارة المحلية والبيئة.