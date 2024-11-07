وزير الأشغال العامة والإسكان يبحث مع نظيره ‏المصري وبرنامج الأمم المتحدة “موئل” آفاق التعاون

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور حمزة علي مع وزير الإسكان والتعمير المصري ‏المهندس شريف الشربيني سبل تعزيز التعاون وآفاقه بين البلدين، والقضايا ‏المتعلقة بقطاع الإسكان، بما فيها تجارب إقامة المدن الجديدة وطرق معالجة ‏مناطق السكن العشوائي.‏

‏وتناول اللقاء الذي جرى على هامش أعمال المنتدى الحضري العالمي المنعقد في القاهرة تحديد آليات التعاون المشترك بين البلدين بهدف تبادل ‏المعارف والخبرات والاستفادة من التجارب ومتابعة العمل والتنسيق المشترك ‏وتهيئة كل ما يلزم لذلك.‏

‏كما بحث الوزير علي والوفد المرافق له مع فريق برنامج الأمم المتحدة ‏للمستوطنات البشرية “موئل” أوجه التعاون المستقبلية المأمولة بين الجانبين.‏

وأشاد الوزير علي بالجهود المبذولة من قبل البرنامج في إطار التعاون ‏المشترك والقضايا النوعية التي تلامس المجتمعات المحلية والواقع ‏البيئي والسكن والإسكان، وكذلك القضايا المتعلقة بصون الملكيات وتفعيل ‏وتعزيز دعم مديريات المصالح العقارية في المحافظات والوثائق العقارية ‏لديها .‏

وتخلل اللقاء طرح مجموعة من التصورات الأساسية للمرحلة القادمة تم ‏تأطيرها ضمن رؤية مستقبلية تتضمن تحديث الإستراتيجية الوطنية للإسكان ‏من خلال العمل على تقرير حالة الإسكان، ودون اغفال عمليه دعم كل ما ‏يتعلق بمعالجة مناطق السكن العشوائي والبحث بأساليب تطويرها وتنميتها، ‏كما تم التأكيد على دور المجتمع المحلي وضرورة زيادة التوعية بهذا القطاع ‏والمشاركة والدعم لكل العاملين والفاعلين وأصحاب المصالح ضمن هذا ‏الإطار.‏

وتتواصل بمشاركة سورية أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري ‏العالمي، الذي يعقده برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “موئل” في ‏العاصمة المصرية القاهرة بين الـ 4 والـ 8 من الشهر الجاري حيث ‏ترأس الوفد السوري ‏المشارك وزير الأشغال العامة والإسكان، وممثلون عن ‏الوزارة، ووزارة ‏الإدارة المحلية والبيئة.‏