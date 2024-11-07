وزير الصحة يتفقد المنشآت والمراكز الصحية في اللاذقية

اللاذقية – آلاء حبيب

تفقد وزير الصّحة الدكتور أحمد ضميرية، برفقة محافظ اللاذقية الدكتور خالد أباظه، عدداً من المراكز الصّحية التي تم ترميمها وتزويدها بمنظومات طاقة شمسية بعد أنّ تضررت جراء الزلزال، وشملت الجولة عدداً من المراكز الصحية في بلدات: زغرين، القنجرة، فديو ،وحي بسنادا، حيث تمّ الاطلاع على تجهيزات الأقسام، والعيادات المتنوعة المتاحة للمواطنين، بالإضافة إلى لقاء الكوادر الطبية والتمريضية العاملة.

وأكّد وزير الصّحة، أنّ المراكز الصّحية التي تضررت بفعل الزلزال خضعت لإعادة تأهيل شاملة لتعود إلى الخدمة، وتقدم خدمات صحية متكاملة للمواطنين، مشيراً إلى أن مركز بسنادا التّخصصي يوفر خدمات الرعاية الصّحية الأولية، لمجموعة واسعة من المواطنين، ويضم خدمات تشمل اللقاحات، الصحة الإنجابية، والعيادات المتخصصة.

كما زار الوزير مستشفى الباسل لأمراض وجراحة القلب، حيث تم وضع جهاز قثطرة جديد وحديث في الخدمة.

وأعرب د.ضميرية، عن تقديره لجهود العاملين في منظومة الإسعاف السريع في المحافظة، وخاصة خلال فترة الحرائق، واصفاً إياهم بالأبطال الحقيقيين الذين يعملون بدافع حب الوطن وتفانٍ كبير في أداء مهامهم.