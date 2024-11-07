وفاة المنتج كوينسي جونز أحد أبرز وجوه القطاع الموسيقي الأميركي

غيّب الموت عن 91 عاماً المُنتِج كوينسي جونز، الذي يُعَدّ أحد أبرز وجوه القطاع الموسيقي الأميركي. وسبق أن تعاوَن مع النجمين الراحلين مايكل جاكسون وفرانك سيناترا في أعمالهما، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وبفضل مواهبه الموسيقية في الاستوديو وبراعته في التوزيع الموسيقي، انضم الموسيقي المتخصص في الجاز والملحّن إلى كوكبة نجوم موسيقى القرن العشرين.

من فرانك سيناترا إلى مايكل جاكسون، ومن موسيقى الجاز إلى الهيب هوب، عرف جونز كيف يواكب موسيقى البوب طوال مسيرته الفنية التي امتدت لأكثر من سبعة عقود.

وُلد بتاريخ 14 آذار 1933 في أحد الأحياء الفقيرة في شيكاغو واشتهر في خمسينيات القرن العشرين كموزّع موسيقي لنجوم مثل ديوك إلينغتون ودينا واشنطن والكونت باسي والأسطورة راي تشارلز.

وشارك في العزف على البوق في أغنية “هارتبريك هوتيل” لإلفيس بريسلي، وتعاون مع ديزي غيليسبي لسنوات عدة قبل أن ينتقل إلى باريس سنة 1957 حيث درس مع الملحنة الشهيرة نادية بولانجيه.

وذاع صيته في هوليوود بفضل تأليفه الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام والبرامج التلفزيونية.

وتولّى بالتوازي تأليف أعمال له كـ”سول بوسا نوفا” وبوتيرة سريعة تولّى التوزيع الموسيقي لأعمال عشرات النجوم.

وكان كوينسي جونز منتج ألبومات مايكل جاكسون “أوف ذي وول” و”ثريلر” و”باد”.