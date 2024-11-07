ولادة نادرة لفيل سومطري مهدد بالانقراض

شهد موقع سياحي في إندونيسيا ولادة صغيرة فيل سومطري وفق ما أفاد مسؤولون وهو حدث نادر بالنسبة لهذه السلالة المهددة بالانقراض.

وتكمن أهمية هذه الولادة في أن أفيال سومطرة مهددة بالانقراض الوشيك، إذ لم يبقَ منها في العالم سوى 2400 إلى 2800 وفقاً للصندوق العالمي للطبيعة.

وقال رئيس هيئة حماية الطبيعة المحلية غينمان سوهفتي هسيبوان إن الأنثى ولدت الاثنين في موقع بولو تشينا السياحي في غرب إندونيسيا.

والدغفلة المولودة التي لم يُطلَق عليها أي اسم بعد هي صغيرة الأنثى نغاتيني البالغة 24 عاماً والفيل روبن البالغ 25 عاماً.

وأشار غينمان سوهفتي هسيبوان في تصريحه إلى أن أنثى الفيل الصغيرة تزن 104 كيلوغرامات، موضحاً أنها تتمتع بصحة جيدة وتتمتع بالحيوية وتسعى بنشاط إلى أن تتغذى من حليب أمها.

ووُلد صغيران آخران من هذا النوع المهدد بالانقراض في أواخر العام 2023 في متنزه واي كامباس الوطني في جنوب غرب إندونيسيا.