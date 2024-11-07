40 شهيداً وعشرات الجرحى في غارات العدو الإسرائيلي على البقاع وبعلبك

وتواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على قرى قضاءي صور وبنت جبيل طوال الليل وحتى الصباح، ما تسبب باستشهاد عدد من الأشخاص وجرح آخرين، حيث أغار الطيران الحربي المعادي على منزل في بلدة البازورية في قضاء صور، ما أدى إلى استشهاد أربعة أشخاص، وجرح ثلاثة آخرين، كما أغار الطيران الحربي على بلدات السلطانية، دير انطار، الجميجمة، البرغلية، برج الهو، القاسمية، طريق العباسية، شقراء، حداثا ومجل سلم، في حين تعرضت بلدتا حداثا ومجدل سلم وأطراف كونين لقصف مدفعي متقطع استمر حتى الفجر، فيما أطلق جيش العدو فجراً نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة، كما أفيد بانقلاب آلية عسكرية معادية عند أطراف بلدة مارون الراس، ما أدى إلى إصابات في صفوف جنود العدو، واستمر تحليق الطيران الاستطلاعي والمسير والحربي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل بكثافة، وأطلق القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى مشارف مدينة صور، ودارت اشتباكات عنيفة منذ منتصف الليل وحتى الصباح بين المقاومة اللبنانية وجنود العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدتي رميش ويارون لناحية ملعب يارون مقابل مستوطنة دوفيف، كما سجلت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة على أطراف بلدة عيتا الشعب عند محاولة العدو التسلل إلى الأراضي اللبنانية.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت عن استشهاد أربعين شخصاً، وإصابة 53 آخرين في سلسلة غارات عدوانية شنها الكيان الإسرائيلي على بعلبك والبقاع أمس، وذلك في حصيلة غير نهائية.