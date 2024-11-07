7-نوفمبر-2024
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40 شهيداً وعشرات الجرحى في غارات العدو الإسرائيلي على البقاع وبعلبك

بيروت-سانا   
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد أربعين شخصاً، وإصابة 53 آخرين في سلسلة غارات عدوانية شنها الكيان الإسرائيلي على بعلبك والبقاع أمس، وذلك في حصيلة غير نهائية، ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة قوله في بيان: إن تسعة شهداء ارتقوا وأصيب 15 آخرون، جراء العدوان الإسرائيلي على حي الشيقان في بعلبك، فيما استشهد شخصان وجرح ثلاثة آخرون في تمنين التحتا، كما استشهد ثلاثة أشخاص في الرام، واثنان آخران في الشرقي، إضافة إلى سقوط جريحين، في حين استشهد شخص وأصيب خمسة في الشواغير، كما استشهد خمسة أشخاص وجرح أربعة آخرون في العين بحسب بيان الوزارة، واستشهد 16 شخصاً وأصيب 17 آخرون في غارة وحشية على الناصرية، كما ارتقى شهيدان وأصيب ثالث في أوتيل بالميرا وستة أشخاص في الأنصار، فيما لفت مركز عمليات الطوارئ إلى أن عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض لا تزال مستمرة بحثاً عن مفقودين، كذلك شن الطيران الحربي المعادي سلسلة غارات عنيفة ليلاً استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث استهدف منطقة الأوزاعي بثلاث غارات وحارة حريك قرب مبنى المنار وحارة بعجور، وتحويطة الغدير – محطة الهلال، وعلى بلدة يحمر الشقيف، مستهدفاً أطرافها القريبة من مجرى نهر الليطاني ووسط البلدة، وناحيتها الشرقية، في وقت تعرضت أطراف البلدة ومحيطها لقصف معاد بالقذائف العنقودية المحرمة دولياً تساقطت على كروم الزيتون والحقول الزراعية.

وتواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على قرى قضاءي صور وبنت جبيل طوال الليل وحتى الصباح، ما تسبب باستشهاد عدد من الأشخاص وجرح آخرين، حيث أغار الطيران الحربي المعادي على منزل في بلدة البازورية في قضاء صور، ما أدى إلى استشهاد أربعة أشخاص، وجرح ثلاثة آخرين، كما أغار الطيران الحربي على بلدات السلطانية، دير انطار، الجميجمة، البرغلية، برج الهو، القاسمية، طريق العباسية، شقراء، حداثا ومجل سلم، في حين تعرضت بلدتا حداثا ومجدل سلم وأطراف كونين لقصف مدفعي متقطع استمر حتى الفجر، فيما أطلق جيش العدو فجراً نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة، كما أفيد بانقلاب آلية عسكرية معادية عند أطراف بلدة مارون الراس، ما أدى إلى إصابات في صفوف جنود العدو، واستمر تحليق الطيران الاستطلاعي والمسير والحربي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل بكثافة، وأطلق القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى مشارف مدينة صور، ودارت اشتباكات عنيفة منذ منتصف الليل وحتى الصباح بين المقاومة اللبنانية وجنود العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدتي رميش ويارون لناحية ملعب يارون مقابل مستوطنة دوفيف، كما سجلت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة على أطراف بلدة عيتا الشعب عند محاولة العدو التسلل إلى الأراضي اللبنانية.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت عن استشهاد أربعين شخصاً، وإصابة 53 آخرين في سلسلة غارات عدوانية شنها الكيان الإسرائيلي على بعلبك والبقاع أمس، وذلك في حصيلة غير نهائية.

 

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