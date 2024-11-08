الرفيق عربي كاتبي: نحن أحوج ما نكون إلى المميزيين والمتفوقين لإعادة الإعمار

دمشق- البعث

بحضور الرفيق محمد عزت عربي كاتبي، عضو القيادة المركزية للحزب، رئيس مكتب التربية والطلائع المركزي، كرمت محافظة دمشق الطلاب المتفوقين من حملة الشهادتين الثانوية والإعدادية والمتفوقين من رواد الطلائع في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والفنية والطلاب المتفوقين من جرحى الجيش العربي السوري، وأبناء الشهداء من محافظة دمشق، وذلك في نادي المحافظة.

وأشار الرفيق عربي كاتبي إلى أن العملية التربوية هي عملية تكاملية والشركاء فيها كثر ولا يمكن القول، إن جهة ما مسؤولة لوحدها عن التفوق والتميز والنجاح، فالجميع شركاء في هذا المنتج المميز الذي نفتخر ونعتز به، مضيفاً: إن الأمم والحضارات تقوم من خلال المتميزيين الذين يمهدون الطريق نحو التطور والتميز، واليوم بعد سنوات عجاف مررنا بها خلال الحرب الظالمة نحن بحاجة إلى هؤلاء المميزين والمتفوقين من أجل إعادة إعمار البلاد.

من جانبه تحدث الرفيق محمد طارق كريشاتي، محافظ دمشق، عن المتفوقين بوصفهم الثروة الحقيقية، وتكريمهم هو في الوقت ذاته تكريم لأسرهم، كما أننا بحاجة لجهود هؤلاء الطلاب المتفوقين وعزيمتهم في المثابرة والتمييز والإبداع، وأن تربية أبنائنا على قيم الإنتماء والمواطنة من أسمى الغايات التي تحصن مجتمعنا.

وتوجه الرفيق العماد محمود الشوا، نائب وزير الدفاع بالشكر والافتخار إلى أبناء شهداء القوات المسلحة، ولكوكبة من الجرحى المتفوقين الذين تفوقوا في ساحات العلم والمعرفة، كما تفوقوا سابقاً في ساحات القتال والوطن، ليضيفوا شرف آخر لجراحهم ودرجة أعلى لمكانتهم.

حضر التكريم الرفيق حسام السمان أمين فرع دمشق، والرفيق الدكتور رامي الضللي معاون وزير التربية، والرفيق اللواء بسام بري مدير مديرية الشهداء والجرحى والمفقودين، والرفيق مصطفى جيلو رئيس منظمة طلائع البعث.