المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في أربعة مواقع وتوقع خسائر في صفوف جنوده

بيروت-تقارير

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية صباح اليوم العدو الإسرائيلي في قاعدتين عسكريتين وتجمعا لجنوده في موقع آخر، كما منعت تقدم قوة للعدو باتجاه كفركلا وأوقعت قتلى وإصابات في صفوف جنوده، مبينة أنها استهدفت عند الساعة الثامنة من صباح اليوم قاعدة ستيلا ماريس البحرية، وهي قاعدة إستراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي شمال غرب ‏حيفا بصلية صاروخية نوعية”، وأن مقاتليها استهدفوا في التوقيت نفسه قاعدة ومطار “رامات ديفيد” جنوب شرق مدينة ‏حيفا بصلية صاروخية نوعية، وأن مقاتليها استهدفوا نحو الساعة الـ 12 وعشر دقائق من فجر اليوم تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في “جل الحَمار” جنوبي بلدة العديسة بالقذائف المدفعية، وتم تحقيق إصابات مؤكدة، كنا استهدفت المقاومة جرافة عسكرية إسرائيلية ترافقها قوة مشاة للعدو حاولت التقدم باتجاه مرتفع ساري في الشمال الغربي لبلدة كفركلا نحو الساعة الواحدة والثلث فجر اليوم، ما أدى إلى تدميرها وقتل وإصابة طاقمها، إضافة إلى تحقيق إصابات مؤكدة في صفوف القوة المرافقة.

إلى ذلك، استُشهد 4 أشخاص اليوم جرّاء غارة لطيران العدو الإسرائيلي استهدفت بلدة الغندورية جنوب لبنان، كما انتشلت فرق الصليب الأحمر وقوات “اليونيفيل” أربعة جثامين من تحت الأنقاض في منطقة وطى الخيام، وواصلت قوّات العدو الإسرائيلي اعتداءاتها على المناطق اللبنانية حيث طال القصف المدفعي المعادي محيط برك رأس العين وسهل القليلة جنوبي صور مما أدّى إلى إصابة 6 سوريين، ونفّذ طيران العدو غارتين على بلدتي طير حرفا و الحنية في قضاء صور كما استهدف بلدة شمع ومحيط برك رأس العين جنوبي صور.

كذاك استشهد خمسة أشخاص في غارتين للعدو الإسرائيلي على بلدتي كفرتبنيت وزبدين في محافظة النبطية جنوب لبنان، حيث تعرضت بلدة كفرتبنيت صباح اليوم لعدوان جوي إسرائيلي، ما أسفر عن سقوط شهيدين بعد أن استهدف طيران العدو مبنى على الطريق العام للبلدة، ما أدى إلى تدميره بالكامل، فيما ارتكب العدو الإسرائيلي قبيل منتصف الليلة الماضية مجزرة في بلدة زبدين ذهب ضحيتها أب وولداه عندما استهدفهم الطيران المعادي بغارة جوية في شقتهم داخل مبنى قرب مدرسة زبدين الرسمية، كما استشهد مسعف في الهيئة الصحية اللبنانية اليوم جراء غارة للعدو الإسرائيلي على طريق ديرقانون رأس العين – الناقورة، بعد أن استهدف العدو بغارة جوية مركزاً صحياً مستحدثاً على طريق ديرقانون رأس العين – الناقورة، في وقت شن الطيران الحربي المعادي غارة على منزل في بلدة المجادل، ما أدى إلى أضرار جسيمة فيه وتضرر عدد من المنازل المحيطة، إضافة إلى غارة أخرى على بلدة كفرصير في قضاء النبطية، كما شن الطيران الحربي المعادي غارة على بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية إضافة إلى غارة على المنطقة الواقعة بين المجادل والشهابية في قضاء صور .. وتزامن ذلك مع تحليق الطيران الاستطلاعي فوق الحوش في صور وقرى قضاء صور.

بالتوازي، تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على قرى قضاءي صور وبنت جبيل، طوال الليل وحتى الصباح، حيث أغار الطيران الحربي للعدو الصهيوني على البلدات اللبنانية “الطيري، السلطانية، تبنين، شقرا، كونين وخربة سلم”، وفي مدينة صور، وأثناء تشييع شهداء بلدة عين بعال، أغار الطيران الحربي المعادي على مبنى في وسط المدينة، ما أدى إلى سقوط إصابات، وفجرا، تعرضت قرى راميا وعيتا الشعب والقوزح لنيران رشاشات معادية استهدفت الأحراج المتاخمة للحدود الدولية مع فلسطين المحتلة، وتعرضت بلدات علما الشعب، وادي السلوقي، مجدل سلم ومدينة بنت جبيل لقصف مدفعي معاد، ما أدى إلى أضرار جسيمة في المنازل والمحال التجارية، فيما أعلنت قوات اليونيفيل أن ستة جرحى من الكتيبة الماليزية أصيبوا في الغارة التي نفذها الطيران المسيّر المعادي قرب حاجز الجيش عند جسر نهر الأولي.

وشيّعت حركة أمل في مدينة صور 16 شهيداً من أبناء بلدة عين بعال، وثلاثة شهداء من بلدة طيردبا، الذين ارتقوا في مجزرة برجا التي ارتكبها العدو الإسرائيلي.