بيسكوف: لا نتوقع تغيراً في الخطاب الاقتصادي الأمريكي

موسكو-سانا

استبعد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن يكون هناك تغييرات في الخطاب الاقتصادي الأمريكي تجاه روسيا مع فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال بيسكوف في تصريح لوكالة سبوتنيك رداً على سؤال بهذا الصدد: “لا نتوقع حدوث تغيرات في الخطاب الاقتصادي الأمريكي تجاه روسيا”.

ولفت بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على فكرة الحوار القائم على الاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة، وقال: “سمعنا تصريح ترامب خلال الحملة الانتخابية بأنه ينوي الاتصال ببوتين حتى قبل التنصيب.. دعونا نرى”، مجدداً التأكيد على أن الكرة في الملعب الأمريكي الآن.