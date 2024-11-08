ديربي لندني ولقاء ناري في إيطاليا.. أبرز مواجهات الدوريات الأوروبية

البعث -وكالات

تنتظر عشاق الكرة الأوروبية مواجهتان قويتان هذا الأسبوع، الأولى إنكليزية لحساب الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز يوم الأحد القادم بين تشيلسي وجاره أرسنال، حيث يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 18 نقطة، ويليه منافسه أرسنال في المركز الخامس بالرصيد ذاته فقد نجح في الحصول على 18 نقطة.

ويسعى كلا الفريقين للعودة لسكة الانتصارات وتحقيق الفوز بعد أن شهدت الجولة الماضية استمرار فريق أرسنال بالسقوط بتعرض لخسارة أخرى وهذه المرة بأقدام لاعبي فريق نيوكاسل بهدف نظيف، وعلى الجانب الآخر تعادل فريق تشيلسي مع مانشستر يونايتد إيجابياً.

تاريخياً التقى الفريقان في 172 مواجهة سابقة في مختلف المنافسات المحلية والأوروبية، حقق أرسنال الفوز في 70 مباراة منها، فيما انتصر تشيلسي في 55 مباراة، وتعادل الفريقان في 47 لقاء آخر.

ويعتبر الإيفواري ديديه دروغبا مهاجم تشيلسي السابق، هداف مواجهات أرسنال وتشيلسي في البريميرليغ على مر التاريخ، مناصفة مع الأسطورة الفرنسية تيري هنري قائد أرسنال السابق، حيث سجل كلاهما في هذا الديربي 8 أهداف.

أما ثاني المباريات الهامة فستكون لحساب الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي، والتي ستجمع نابولي مع نظيره الإنتر على أرضية ملعب السان سيرو، وستكون هذه المواجهة هي الأصعب هذا الشهر على فريق جنوب إيطاليا الذي يتصدر الكالتشيو برصيد 25 نقطة وبفارق نقطة عن وصيفه الإنتر، حيث بدأه بخسارة مفاجئة على أرضه أمام أتلانتا في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وسيختتم الشهر بملاقاة روما على ملعب دييغو مارادونا.

وبعد خسارته الأخيرة القاسية اشتعلت المنافسة في الكالتشيو وكُسرت هيمنة نابولي بعد أن حقق نتائج ممتازة تحت قيادة مدربه أنطونيو كونتي بثماني انتصارات وتعادل في أول 10 مباريات، كما اتسم بالصلابة الدفاعية، وعلى المستوى الهجومي كان الفريق حاضراً رغم كونه ليس الأقوى بتسجيل 18 هدفاً.

وإذا ما عوض كونتي خسارته السابقة بانتصار مهم على الإنتر سيكون قد أزال الشكوك حول أداء فريقه فهو قدم عروضاً قوية أمام كبار إيطاليا هذا الموسم ، فتعادل مع يوفنتوس،و تغلب على ميلان.

ويعد إنتر أصعب الخصوم التي واجهها نابولي في السنوات الأخيرة، ففي آخر 10 مباريات لم يفز فريق الجنوب إلا بمباراة واحدة في أيار من عام 2023، وبخلاف ذلك فاز إنتر بست مباريات وتعادل في 3 لقاءات أخرى.