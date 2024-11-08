قائد الجيش الإيراني: مستمرون بالارتقاء بقدراتنا الدفاعية بما يتناسب مع شكل وحجم التهديدات

ونقلت وكالة “إرنا” للأنباء عن موسوي قوله في كلمة ألقاها في جامعة العلوم الطبية التابعة للجيش الإيراني: “إن الجيش يفكر دائماً في الحفاظ على عزة ومكانة واقتدار إيران.. وهذا التفكير والنهج في تعزيز وتحديث القوة الدفاعية كان موجوداً دائماً وسيستمر، ولن نتوقف لحظة واحدة، لكن أساليبنا في المواجهة ستتغير أيضاً وفقاً لشكل وحجم التهديدات”.

وأضاف: “نحن جاهزون دائماً، وفكرة رفع مستوى الاستعدادات في جميع عناصر ومكونات الجيش مطروحة على جدول الأعمال”.