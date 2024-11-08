مباحثات سورية تونسية لتعزيز جوانب التعاون الثنائي والنهوض به

وأعرب كاتب الدولة عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع سورية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، كما أكد على موقف بلاده الثابت والداعي إلى الحفاظ على أمن سورية وسيادتها واستقلالها وصون وحدة أرضها وشعبها.

من جانبه لفت السفير محمد إلى أن البلدين الشقيقين تجمعهما روابط تاريخية وحضارية وثقافية متجذرة، ويتشاطران الرؤى والمواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.