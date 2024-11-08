مباريات واعدة في ثالث جولات الدوري الممتاز لكرة القدم

المحرر الرياضي

تنطلق اليوم الجمعة مباريات الأسبوع الثالث من ذهاب الدوري الكروي الممتاز فتقام ثلاث مباريات وتستكمل مباريات هذه المرحلة بلقاءين يوم الأحد بين الشعلة والشرطة في السويداء وبين الفتوة وتشرين على ملعب الجلاء في دمشق.

مباريات اليوم لا تخلو من القوة والإثارة والتنافس الكبير، المباراة الأولى في دمشق على ملعب الجلاء وتجمع الجيش وأهلي حلب، الفريقان بحاجة إلى نقاط المباراة لتعويض ما فقداه الأسبوع الماضي من نقاط، فالجيش خسر أمام الكرامة، أما أهلي حلب فتعثر أمام الطليعة بالتعادل، وبالتالي لم يحصل إلا على نقطة واحدة من مباراتين فتم تبديل المدرب، والمدرب الجديد أحمد هواش كان مدرب الفريق في الموسم الماضي وهو عليم وخبير بأغلب اللاعبين، والمعول عليه أن يعيد الصورة الحسنة للفريق.

في الموسم الماضي فاز أهلي حلب بالمباراتين في الذهاب بهدفين مقابل هدف، وفي الإياب بخمسة أهداف مقابل هدف، لذلك فإن الجيش مطلوب منه أكثر من الفوز لرد اعتباره من ضيفه وتحقيق فوز يعيد له هيبته.

المباراة الثانية على ملعب الباسل في حمص بين الوثبة متصدر الدوري وبين الطليعة، وهذه أحد مباريات ديربي العاصي، فريق الطليعة الضيف منتش بتعادله الإيجابي مع أهلي حلب، وهو قادم إلى حمص ليستمر بمفاجآته ونتائجه الإيجابية ، وليؤكد أن ما حصل معه في المباراة السابقة ليس طفرة.

من جهته الوثبة صاحب الضيافة يريد الاستمرار بصدارته والبقاء على القمة أسبوعاً آخر، حيث تبين أن فريق الوثبة خطير حتى الدقيقة الأخيرة، بدليل أنه نال الصدارة في الدقائق الأخيرة من مباراتيه السابقتين.

في الموسم الماضي تعادل الفريقان في مباراتي الذهاب والإياب بلا أهداف.

المباراة الثالثة ستكون بين جبلة والكرامة وهي قمة كبيرة بين فريقين طموحين، الكرامة أكثر ثقلاً ووزناً، وجبلة يتسلح بأرضه وجمهوره، الكرامة بدأ الدوري بشكل مميز بالفوز على الجيش وهدفه التقدم خطوة أخرى نحو الأمام ليحقق ما أعلنه سابقاً عن غايته بنيل بطولة الدوري، أما جبلة الذي تعرض للخسارة في مباراته الأولى أمام حطين بهدف فهو ينشد الفوز ليعوض بدايته المهزوزة.

في الموسم الماضي تعادلا في مرحلة الذهاب بهدف لهدف في جبلة، وتعادلا أيضاً في مباراة الإياب في حمص إنما بلا أهداف.