إسبانيا تمنع رسو سفينتي أسلحة متجهتين إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسبانية لصحيفة “البايس” الإسبانية: إن “سفينة ميرسك دينيف” التي غادرت نيويورك في “31” تشرين الأول الماضي و”ميرسك سيليتار” التي غادرت نيويورك في “4” تشرين الثاني الجاري طلبتا الرسو في ميناء الغسيراس جنوب البلاد”، مؤكداً “أنهما لن تتوقفا في إسبانيا”.

من جانبه قال زعيم حزب اليسار المتحد “إنريكي سانتياغو”: إن “1185” سفينة على الأقل غادرت الولايات المتحدة محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية إلى “إسرائيل” مرت بالمجال المائي الإسباني خلال عام”، مشدداً على أن “إرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى “إسرائيل” والسماح بمرورها يشكلان تواطؤاً في الإبادة الجماعية وينتهكان اتفاقيات منع أي تعاون في شحنات الأسلحة إلى “إسرائيل”.

وتواصل الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة إمداد كيان الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين الدولية والإنسانية.