إنجاز 60% من خطة تعزيل المسيلات الشتوية في طرطوس

طرطوس – محمد محمود

بيّن محمد محرز مدير الموارد المائية في محافظة طرطوس بدء تنفيذ الخطة السنوية لأعمال التعزيل قبيل الموسم المطري، حيث تستعد المديرية بآلياتها لتعزيل الاختناقات في المجاري المائية والأنهار ومصارف الري الحكومية، والعبارات الطرقية، ومؤازرة الوحدات الإدارية والطرق المركزية، وذلك لحماية المنشآت المقامة على هذه المجاري وأراضي المواطنين على مساحة المحافظة.

وفي تصريح لـ “البعث” أشار محرز إلى تعزيل ما يقرب من 100 كم من مصارف الري الحكومية مع تعزيل مسيلات شتوية وأنهار على كامل المحافظة، وحتى تاريخه تم الانتهاء مما يزيد على 60 % من الخطة الموضوعة لمصارف الري الحكومية، ومن المتوقع الانتهاء من هذه الخطة قبل حلول شهر كانون الأول، علماً أن المديرية باشرت بترميم أكتاف المصارف والأنهار التي تضررت جراء فيضان نهر الكبير الجنوبي بالعقد المبرم مع الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية.

وبيّن محرز أن السدود المستثمرة للري تحوي كميات مقبولة من المياه بعد قرب انتهاء الموسم الري، لافتاً إلى أن سد الباسل يحوي بحدود 42 % من تخزينه الكامل وسد خليفة ممتلئ بنسبة 100%، وسيتم الاستفادة منها خلال موسم الري القادم، إضافة إلى الواردات التي ستخزن خلال الموسم المطري القادم، أما بخصوص سدي الصوراني والشهيد أحمد الخطيب (الدريكيش) فقد وصل تخزينهما إلى 95 % و60% على التوالي.

وأوضح محرز أن كوادر المديرية تقوم بالصيانات الدورية والطارئة لشبكات الري المطمورة والمكشوفة الرئيسية منها والفرعية بشكل مستمر، وإيصال المياه وفق خطة السقاية الموضوعة على مدار موسم الري وتقديم الخدمات الخاصة لذوي الشهداء والجرحى بالتنسيق مع المحافظة كتقديم سكورة ري وخراطيم مياه وغيرها، كما تم في هذا العام تأمين خط كهربائي معفى من التنقنين لمحطة ضخ عين الزبدة التي يستفيد منها قطاع كبير من المساحات المروية، مما انعكس إيجاباً على واقع الري وزيادة الإنتاج الزراعي في القطاع المذكور، ويتم حالياً العمل على تأمين خط كهربائي معفى من التقنين لمحطة ضخ نبع الفوار لنفس الغاية.