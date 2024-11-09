طهران تنفي مزاعم تدخلها باستهداف مسؤولين أمريكيين

وقال بقائي في تصريح اليوم نقلته وكالة “إرنا”: “إن المزاعم بأن إيران تدخلت في محاولة استهداف مسؤولين أمريكيين سابقين أو حاليين، لا أساس لها من الصحة ومرفوضة تماماً”، مشيراً إلى اتهامات مماثلة جرت في الماضي ونفتها إيران بشكل كامل وثبت كذبها، كما أوضح أن “تكرار هذا المزاعم في الوقت الحاضر ما هو إلا مؤامرة مقززة من قبل الكيان الصهيوني ومن لف لفه من مناهضي إيران والهدف منه تعقيد القضايا العالقة بين أمريكا وإيران”.

وأكد بقائي أن إيران ستوظف كل الوسائل المشروعة والقانونية على المستوى الداخلي والدولي لإحقاق حقوق الشعب الإيراني.

وكانت وسائل إعلام روجت فور إعلان فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية مزاعم حول تورط إيران بمحاولات اغتيال بالولايات المتحدة ومحاولة اغتيال خاصة لترامب.

وفي شأنٍ آخر، جدّد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف تحذير بلاده من توسع الحرب بالمنطقة، في حال لم يتم وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، منوهاً خلال افتتاح ملتقى “مدرسة نصر الله” الدولي في طهران صباح اليوم، بمشاركة سورية بالتزامن مع أربعينية الشهيد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله بإنجازات السيد نصر الله في إرساء قواعد حزب الله والدفاع عن فلسطين، كما أكد أن السيد نصر الله أرعب العدو الصهيوني على مدى عقود وما زالت كلماته تشكل كابوساً له، موضحاً أنَّ الاحتلال عجز عن التقدم في جنوب لبنان بفعل صمود المقاومة اللبنانية، وداعياً واشنطن للجم الكيان الصهيوني إذا أرادت تحقيق السلام في المنطقة.

وفي السياق، شدَّد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الإستراتيجية محمد جواد ظريف في كلمته على أن المنطقة لن تشهد الهدوء ما دام الاحتلال مستمراً، مؤكداً أن المقاومة اليوم أكثر صلابة أمام العدو الصهيوني وأن الكيان الصهيوني لم يستطع تجاوز هزيمته المرّة التي لحقت به في عملية طوفان الأقصى، فيما جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دعم بلاده ووقوفها الدائم إلى جانب لبنان والمقاومة والشعبين اللبناني والفلسطيني، منبهاً من جديد إلى مخاطر توسع الحرب بالمنطقة، وقال عراقجي: “على العالم أن يدرك أن استمرار الحرب لن يقتصر في آثاره السلبية على منطقة غرب آسيا وحدها، فعدم الاستقرار وانعدام الأمن قد يمتدان إلى مناطق أخرى بعيدة، وأن انتهاكات كيان الاحتلال للقانون الدولي تشكل أيضاً تحدياً حقيقياً للنظام الدولي القائم على القوانين والأعراف”، مشيراً إلى أن الشهيد حسن نصر الله جسّد رمز المقاومة والشجاعة بالمنطقة في مواجهة الظلم والعدوان، وقدَّم تعريفا جديدا للمقاومة، مستمدّاً من إيمانه العميق والتزامه اللامحدود بالعدالة والإنسانية، كما لفت إلى أن أهم سمات الشهيد نصر الله إيمانه بالدبلوماسية، واقتناعه بأن تحقيق النصر في فلسطين ولبنان يتطلب الجمع بين المقاومة النشطة والدبلوماسية الفاعلة والتعاون متعدد الأطراف، إلى جانب المقاومة.

ونوه عراقجي بأن الشهيد نصر الله أدى دوراً بارزاً في فضح المؤامرات وتوعية الرأي العام من خلال إدراكه لقوة الإعلام، ودعوته لوسائل الإعلام المقاومة إلى تقديم معلومات دقيقة ومحايدة، والإسهام بتعزيز الوعي العام ونشر ثقافة السلام والعدالة؛ لمنع الأعداء من تضليل الرأي العام بروايات كاذبة.

يشارك في الملتقى 25 ضيفاً من 13 بلداً في العالم، من بينها لبنان والعراق والبحرين ومصر والكويت وتركيا والهند وماليزيا والجزائر وتونس، إضافة إلى سورية ممثلة بالسفير السوري في طهران الدكتور شفيق ديوب، فضلاً عن مسؤولين إيرانيين محليين.