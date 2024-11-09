على هامش الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية في الرياض.. صباغ يلتقي وزير الخارجية السوداني

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في عدد من المجالات، إلى جانب الأوضاع الخطيرة في المنطقة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني وعلى لبنان وانعكاساته على دول المنطقة، بما في ذلك على سورية، والذي يشكل البند الرئيسي في جدول أعمال القمة المرتقبة.

وأشار الوزير صباغ إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على سورية لم تتوقف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول العام الماضي، مبيناً الجهود التي قامت بها الحكومة السورية لتسهيل استقبال وتأمين الآلاف من الوافدين السوريين واللبنانيين جراء العدوان الإسرائيلي الذي شمل لبنان الشقيق أيضاً.

من جهته، أعرب الوزير يوسف عن تطلعه للعمل على الارتقاء بالعلاقات السودانية مع سورية إلى مستوى يعكس العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكدا دعم بلاده للجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على دول المنطقة.

حضر اللقاء السفير حبيب عباس معاون وزير الخارجية والسفير حسام الدين آلا المندوب الدائم لدى الجامعة العربية والوزير المستشار الحكم دندي مدير إدارة الدعم التنفيذي.