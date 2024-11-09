وجوه جديدة في قائمة منتخبنا الوطني

المحرر الرياضي

أعلن مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم للرجال الإسباني خوسيه لانا عن قائمة اللاعبين التي ستخوض المعسكر التدريبي الذي سيقام في روسيا ابتداء من الحادي عشر من الشهر الجاري وسيتخلله لقاء ودي مع منتخب روسيا يوم التاسع عشر منه.

القائمة ضمت إثنين وعشرين لاعباً حيث كان لافتاً وجود غيابات عديدة عنها، فالحارس استيبان جليل المحترف في الأرجنتين لن يكون متواجداً إلى جانب تواصل غياب خليل إلياس واعتذار ايزاكيل العم، كما لن ينضم المهاجم توبياس القاضي والظهير عبد الرحمن ويس رغم الاعتماد عليهما في الوديات الأخيرة، إضافة لذلك يبدو أن الثنائي عمر خريبين وعمر السومة باتا خارج حسابات المدرب لانا حيث لم يتم استدعاؤهما للمرة الثالثة على التوالي في عهد المدرب الإسباني.

أما أبرز الوجوه الجديدة الوافدة للمنتخب فهي الجناح فاكوندو مطر الذي يلعب مع نادي باركاس الأرجنتيني، مع ثنائي نادي أهلي حلب زكريا حنان وحسن الدهان إضافة لدعوة حارس منتخب الشباب مكسيم صراف مجدداً.

يشار إلى أن قائمة المنتخب ضمت اللاعبين: أحمد مدنية، إلياس هدايا، مكسيم صراف، فاكوندو مطر، زكريا حنان، إيميليانو عمور، أحمد فقا، أيهم أوسو، عمرو ميداني، إغناسيو ابراهام ، خالد كردغلي، ثائر كروما، محمود النايف، إلمار إبراهام، سيمون أمين، محمد عثمان، حسن الدهان، عمار رمضان، محمود الأسود، محمود المواس، محمد الصلخدي، محمد الحلاق، بابلو صباغ، علاء الدين دالي.