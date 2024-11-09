14 شهيداً وعدد من الجرحى إثر قصف الاحتلال مدينتي غزة وخان يونس

وذكرت وكالة وفا أن خمسة فلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون جرّاء استهداف الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين في شارع يافا بمدينة غزة.

وأضافت: أن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني نقلوا 9 شهداء وعدداً من الجرحى إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إثر قصف طيران الاحتلال لخيم تؤوي نازحين في المدينة.

ويواصل الاحتلال عدوانه براً وجواً وبحراً على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 43508 فلسطينيين وإصابة 102684 آخرين منذ السابع من تشرين الأول عام 2023.