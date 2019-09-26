الجيش اليمني: 163 غارة سعودية منذ مبادرة “أنصار الله”

كشف المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن طيران العدوان السعودي شن 163 غارة على المحافظات اليمنية منذ إعلان مبادرة السلام التي أطلقتها حركة أنصار الله اليمنية، وقال في بيان: إن غارات طيران العدوان السعودي أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات اليمنيين، وخلّفت دماراً كبيراً في الممتلكات والمزارع الخاصة.

إلى ذلك، قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط: إن ما نتعرّض له هو انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة وكل القوانين والمواثيق، مؤكداً أن استمرار العدوان يمثّل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والإنساني وتهديداً خطيراً للسلم والأمن، وأضاف بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة: نذكّر الجميع بخطورة ما يتعرّض له اليمن كعضو في الأمم المتحدة من عدوان وحصار وتجويع، مشيراً إلى أن الاستمرار في التعامل مع مرتزقة لا وجود لهم على الأرض والتعاطي معهم كممثلين للشعب اليمني يمثّل خدشاً متعمداً لكبرياء اليمن، داعياً إلى وقف التعامل مع الرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي وحكومته غير الشرعية، واحترام إرادة الشعب، وتمكين صنعاء باعتبارها الممثل الحقيقي للشعب اليمني، لافتاً إلى أننا قدمنا من المبادرات والمواقف الداعية والداعمة للسلام ما يكفي لإثبات حرصنا على السلام، وتمسكنا بحقن الدم وانفتاحنا على الحلول، لكن تعاطي الطرف الآخر مع المبادرة التي أعلناها الأسبوع الفائت لم يكن مسؤولاً أو مشجعاً لحد الآن.

ميدانياً، استشهد مواطن يمني بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية شدا الحدودية بصعدة، وأفاد مصدر عسكري بقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثّف استهدف مديريتي الظاهر ورازِح الحدوديتين، كذلك شنّت طائرات تحالف العدوان السعودي غارة جوية على منطقة القد بمديرية رازح بالمحافظة.

كما أصيب طفل يمني بنيران مرتزقة العدوان السعودي في محافظة الحديدة، وقال مصدر عسكري: إن مرتزقة العدوان استهدفوا بالرشاشات منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في الحديدة، ما أدى إلى إصابة طفل بجروح، كما استهدفوا بالقذائف والأسلحة الرشاشة مدينة الشباب ومديرية الدريهمي.

هذا وأطلقت القوات المسلحة اليمنية في حجة 6 صواريخ من نوع “زلزال1” على تجمعات قوات التحالف في مديرية حيران، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وفق ما أفاد به مصدر عسكري، كما استهدفت مدفعية القوات اليمنية تجمعاتهم في جبل النار الحدودي، وسقط 9 عناصر منهم قوات التحالف قتلى في عمليات قنص متفرقة استهدفتهم في حَرَض وحيران بالمحافظة، مشيراً إلى أن جرافتين عسكريتين تابعتين لقوى تحالف العدوان استحدثتا تحصينات قتالية في منطقة كيلو 16 وشمال مدينة الدريهمي.